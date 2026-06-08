En los últimos meses, el futuro del centavo en Estados Unidos dejó de ser solo una curiosidad económica para convertirse en un asunto que podría cambiar la vida cotidiana de millones de neoyorquinos. Desde las colas del bodegón en Washington Heights hasta las compras rápidas en la esquina de Sunset Park, el centavo es la moneda más visible —y a la vez la más debatida— en la calle. La decisión del Departamento del Tesoro de suspender temporalmente su producción, motivada por el incremento del costo de acuñación y la falta de monedas en circulación, aceleró una reacción política en varios estados. Ante la posibilidad real de que desaparezca gradualmente de las transacciones, legisladores y comerciantes discuten cómo ajustar el cobro en efectivo sin afectar a familias que dependen de ese medio de pago.

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En Nueva York, la Asamblea y el Senado aprobaron la ley A9274 —la “New Yorkers for Common Cents Act”— y ahora queda en manos de la gobernadora Kathy Hochul decidir si la convierte en ley. Si firma, la norma pondrá nuevas reglas de redondeo que buscan facilitar el comercio diario sin penalizar a consumidores ni a pequeños negocios como los deli y mercados dominicanos, puertorriqueños y mexicanos que abundan en la ciudad.

¿QUÉ ES LA LEY A9274 Y POR QUÉ FUE CREADA?

La iniciativa, impulsada por el asambleísta demócrata John McDonald (Albany), persigue dar certidumbre jurídica a comerciantes y consumidores ante el eventual retiro progresivo del centavo. La propuesta recibió un apoyo amplio: en la Asamblea se aprobó 133 a 4 y en el Senado 59 a 2, lo que evidencia consenso bipartidista sobre la conveniencia de modernizar las transacciones en efectivo sin afectar a quienes dependen de ellas.

¿CÓMO FUNCIONARÁ EL REDONDEO EN LAS COMPRAS EN EFECTIVO?

La ley establece que los totales pagados en efectivo se ajustarán al múltiplo de cinco centavos más cercano. Es decir, el cambio que recibirá el comprador (o el total que pague) variará solo mínimamente, evitando la necesidad de centavos físicos.

Regla de redondeo:

Totales que terminan en .01, .02, .06 o .07: se redondean hacia abajo.

Totales que terminan en .03, .04, .08 o .09: se redondean hacia arriba.

Totales que terminan en .00 o .05: no cambian.

Algunos ejemplos prácticos:

Total original Total cobrado en efectivo US$1.01 US$1.00 US$1.03 US$1.05 US$1.06 US$1.05 US$1.08 US$1.10 US$5.25 US$5.25

La intención es que ni comerciantes ni clientes dependan del centavo para cerrar la venta, reduciendo también el tiempo en caja en comercios muy concurridos, como bodegas en el Bronx o puestos en la feria de la Avenida Broadway.

Los comercios en Nueva York deberán acostumbrarse a estas nuevas normas si es que Kathy Hochul firma el proyecto de ley (Foto: AFP)

¿A QUÉ PAGOS SE APLICARÁ LA MEDIDA?

El redondeo solo se aplicará a pagos en efectivo. Pagos electrónicos no se verán afectados, lo cual es relevante en una ciudad donde el uso de tarjetas y apps de pago (Venmo, Apple Pay, Zelle) es cada vez más frecuente, aunque muchas familias latinas siguen prefiriendo efectivo por costumbres culturales o por falta de acceso a cuentas bancarias.

Formas de pago excluidas:

Tarjetas de crédito.

Tarjetas de débito.

Transferencias electrónicas.

Cheques.

Giros postales.

Aplicaciones de pago digital.

Cualquier otro método electrónico similar.

La ley también excluye operaciones cuyo valor total sea de cuatro centavos o menos.

¿QUÉ OCURRIRÁ CON LOS IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS?

El impuesto se calculará sobre el valor original de la compra antes del redondeo. Esto garantiza que la recaudación estatal y municipal no varíe por el nuevo sistema y evita cargos extra inesperados para los consumidores.

PROTECCIONES PARA COMERCIANTES Y CONSUMIDORES

La norma protege a los comercios: no será considerado una violación de las leyes de protección al consumidor no poder dar cambio exacto cuando el cambio implique centavos. Además, permite a los negocios aplicar el redondeo sin temor a sanciones. El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York podrá emitir regulaciones complementarias y definir excepciones si resultaran necesarias.

NUEVA YORK SE SUMA A UNA TENDENCIA NACIONAL

Varios estados ya avanzaron con medidas similares, lo que indica una tendencia hacia la eliminación gradual del centavo en transacciones cotidianas.

Estados que ya aprobaron leyes relacionadas con la eliminación gradual del centavo:

Estado Situación Arizona Ley aprobada Indiana Ley aprobada New Mexico Ley aprobada Tennessee Ley aprobada Utah Ley aprobada

Además, hay más de 55 proyectos presentados en otros estados, lo que muestra que el debate sigue vivo en todo el país.

PLAZOS Y PRÓXIMOS PASOS

Para su aprobación, hay tiempo hasta fin de año. Si la gobernadora Kathy Hochul firma la A9274, las reglas de redondeo entrarían en vigor 180 días después de la promulgación. Mientras tanto, el sistema actual seguirá operativo y los comercios y consumidores tendrán tiempo para adaptarse.

La gobernadora Kathy Hochul es quien tomará la última palabra sobre esta ley (Foto: AFP)

¿QUÉ PUEDEN ESPERAR LOS NEOYORQUINOS?

Los negocios pequeños (bodegas, panaderías, carnicerías) deberán ajustar la caja y capacitar al personal sobre el nuevo redondeo.

Los consumidores que usan efectivo notarán cambios mínimos en montos finales.

Las organizaciones comunitarias que trabajan con población no bancarizada deberán informar a sus usuarios sobre el cambio para evitar confusiones.

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