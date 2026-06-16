La expansión de la inteligencia artificial está impulsando una carrera sin precedentes por construir nuevos centros de datos en todo Estados Unidos, y Nueva York no es la excepción. Desde Staten Island hasta los suburbios del norte del estado, empresas tecnológicas y operadores de infraestructura buscan espacios con energía y agua suficientes para entrenar modelos y almacenar cantidades masivas de información. Para residentes de Queens, El Bronx o Sunset Park (Brooklyn) esto no es sólo una noticia técnica: implica ruido, mayor demanda eléctrica que puede afectar tarifas, y posibles cambios en el uso de agua en comunidades donde muchas familias inmigrantes —dominicanas, puertorriqueñas, mexicanas, ecuatorianas— dependen de servicios públicos competentes. Con ese escenario, los legisladores estatales aprobaron la S10642, ahora a la espera de la firma de la gobernadora Kathy Hochul.

Si se promulga, la norma impondrá límites temporales y exigencias ambientales y comunitarias para grandes centros de datos, con potencial para frenar o retrasar proyectos relacionados con el crecimiento de la IA en Nueva York —y con efectos directos en empleos locales, la demanda energética y programas sociales que ya compiten por fondos. Este artículo explica en detalle qué pide la ley, a quién afecta, por qué importa para la comunidad hispana de la ciudad y cuáles son los pasos siguientes en el proceso.

¿QUÉ ES LA LEY S10642?

La iniciativa, conocida como Responsible Data Center Development Act, propone un marco regulatorio más estricto para la construcción y operación de grandes centros de datos en Nueva York. Aunque el texto no menciona empresas como OpenAI, Google, Microsoft o Meta de forma explícita, muchas compañías que trabajan con IA dependen de este tipo de instalaciones.

Definición clave: “Gran centro de datos” = instalación con demanda máxima de al menos 20 megavatios (MW), escala asociada a proyectos de alta capacidad.

Objetivo general: evaluar y mitigar impactos ambientales, proteger servicios públicos y dar voz a las comunidades anfitrionas.

La gobernadora Kathy Hochul es quien tomará la última palabra sobre esta ley (Foto: AP)

LA MEDIDA MÁS POLÉMICA: UNA MORATORIA DE UN AÑO

Uno de los puntos centrales es una moratoria temporal para la aprobación de permisos de nuevos grandes centros de datos.

Medida Contenido Moratoria Suspensión de nuevos permisos durante 1 año Alcance Centros de datos de 20 MW o más Excepciones Proyectos ya autorizados o con construcción iniciada antes de la entrada en vigor Objetivo Evaluar impactos ambientales y energéticos

En la práctica, la moratoria puede pausar proyectos durante ese año mientras se estudian efectos sobre la red eléctrica, recursos hídricos y comunidades locales. Eso lleva a que algunos desarrollos vinculados a IA queden temporalmente en stand-by, lo que preocupa a gremios tecnológicos pero alivia a defensores ambientales y vecinos.

UN AMPLIO ESTUDIO SOBRE IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

La ley obliga al Departamento de Conservación Ambiental de NY a preparar un informe integral que analice:

Consumo de electricidad.

Uso de agua para refrigeración.

Emisiones contaminantes y huella de carbono.

Producción y manejo de residuos electrónicos.

Impacto sobre comunidades vulnerables y tierras agrícolas.

Costos para servicios públicos y cambios en tarifas.

Incentivos fiscales a la industria y su evaluación costo-beneficio.

Además, se pedirá proyectar la demanda futura de centros de datos y simular distintos escenarios de crecimiento.

AUDIENCIAS PÚBLICAS OBLIGATORIAS: PARTICIPACIÓN REAL DE LA COMUNIDAD

La S10642 exige audiencias públicas presenciales antes de aprobar ciertos permisos, para que los residentes conozcan y opinen sobre proyectos que los afecten.

La información mínima que deberán presentar las empresas incluye:

Ubicación exacta del proyecto.

Consumo energético previsto.

Consumo de agua proyectado.

Impactos sobre sistemas de alcantarillado.

Incentivos fiscales solicitados.

Posibles efectos ambientales.

Estas audiencias buscan que vecinos de barrios latinos —por ejemplo, comités vecinales en Jackson Heights, Sunset Park o East Harlem— tengan voz real antes de la aprobación.

LOS CENTROS DE DATOS ASUMIRÍAN MÁS COSTOS

Para evitar que hogares y pequeños comercios paguen indirectamente la infraestructura necesaria, la norma exige que los grandes centros de datos tengan una categoría tarifaria independiente y afronten directamente gastos asociados, como:

Ampliaciones de infraestructura eléctrica.

Mejoras en redes de agua.

Gastos administrativos y regulatorios.

Incrementos futuros vinculados al servicio.

EXIGENCIAS CRECIENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES

La S10642 incorpora metas progresivas sobre energía limpia para instalaciones con demanda de al menos 5 MW:

Año Energía renovable requerida 2030–2034 33% 2035–2039 66% Desde 2040 90%

Además, las empresas deberán demostrar que aprovechan al máximo la generación renovable en sitio.

BENEFICIOS PARA LAS COMUNIDADES ANFITRIONAS

La ley obliga a los desarrolladores a financiar programas locales. Entre los posibles beneficios figuran:

Sistemas solares residenciales.

Bombas de calor para viviendas.

Almacenamiento de energía con baterías.

Infraestructura de agua potable.

Mejoras en redes de banda ancha.

Medidas de mitigación de ruido.

Proyectos comunitarios de energía renovable.

Estos recursos podrían destinarse a barrios con alta población hispana que hoy enfrentan brechas de acceso a energía y conectividad.

¿POR QUÉ ESTA LEY PODRÍA AFECTAR EL AVANCE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

La IA requiere enorme potencia informática concentrada en centros de datos. Requisitos regulatorios más estrictos, moratorias y costos adicionales pueden:

Retrasar despliegues y ampliaciones necesarias para entrenar modelos.

Incrementar el costo operativo para empresas, que podrían preferir estados con regulaciones más flexibles.

Incentivar que parte de la inversión se vaya a jurisdicciones con menos barreras, afectando empleos y contratos locales.

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