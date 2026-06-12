En la era en que comprar por internet es tan común como bajar al bodegón de la esquina, mucha gente ni imagina que la pantalla que ven al hacer clic puede estar adaptada para cobrarle más o menos según su información personal. Lo que parece un simple precio en Amazon, Best Buy o en la web de una aerolínea puede ser el resultado de algoritmos que combinan historial de navegación, ubicación, y hasta el tipo de teléfono que usas. Esa práctica, conocida como “surveillance pricing” o precios basados en vigilancia, fue señalada como discriminatoria por legisladores y defensores del consumidor en Nueva York, y la Legislatura estatal aprobó la propuesta S.8623B —el llamado One Fair Price Act— que ahora solo espera la firma de la gobernadora Kathy Hochul para convertirse en ley.

Si se promulga, la medida impondrá límites concretos sobre cómo las empresas recopilan, comparten y usan datos para fijar precios, dará herramientas de fiscalización al Estado y ofrecerá protección a millones de neoyorquinos, incluidos latinos que compran desde sus teléfonos en Queens, el Bronx o Brooklyn.

¿QUÉ PROHÍBE EXACTAMENTE LA LEY S.8623B?

La norma ataca la práctica de ajustar precios según datos personales del consumidor. En términos sencillos: impide que una empresa, mediante algoritmos o perfiles, muestre precios distintos a distintos usuarios por exactamente el mismo bien o servicio.

La gobernadora Kathy Hochul será quien tome la última palabra sobre este proyecto de ley (Foto: AP)

DATOS QUE LAS COMPAÑÍAS PODRÍAN ESTAR USANDO PARA PERSONALIZAR PRECIOS

Historial de navegación.

Compras anteriores.

Código postal y dirección IP.

Nivel de ingresos estimado.

Tipo de dispositivo y sistema operativo.

Actividad en aplicaciones y comportamiento de compra.

Información de dispositivos electrónicos (por ejemplo, estado de la batería).

Circunstancias personales (según modelos predictivos).

Ejemplo práctico:

Dos personas entran al mismo sitio desde una cafetería en Jackson Heights, Queens; una ve un precio y la otra, otro distinto. Bajo S.8623B, eso estaría prohibido si la diferencia se basa en datos personales.

LO QUE ESTARÁ PROHIBIDO

Práctica Situación bajo la ley Ajustar precios utilizando datos personales del consumidor Prohibido Mostrar precios distintos para un mismo producto mediante algoritmos que usan información personal Prohibido Recopilar o compartir datos con el fin de aplicar precios personalizados Prohibido Publicitar ofertas basadas en vigilancia de datos personales Prohibido

La norma también prohíbe usar información privada para manipular el “precio de referencia” (el precio base que el consumidor percibe como estándar).

¿QUÉ DATOS PERSONALES NO PODRÁN USARSE?

La ley define datos personales de forma amplia: cualquier información que identifique o pueda vincularse razonablemente con una persona o su dispositivo. Entre los ejemplos que quedan bajo la mira están el historial de búsquedas, hábitos de compra, ubicación, estimaciones de ingreso, actividad en apps y metadatos del dispositivo.

LOS DESCUENTOS LEGÍTIMOS SEGUIRÁN EXISTIENDO

S.8623B no elimina descuentos transparentes y accesibles. La ley permite los llamados “bona fide discounts” siempre que se ofrezcan con criterios claros y visibles para el consumidor.

Tipo de descuento permitido ¿Seguirá siendo legal? Programas de fidelidad o recompensas Sí Cupones promocionales Sí Descuentos por suscripción Sí Ofertas de temporada Sí Rebajas para veteranos Sí Descuentos para adultos mayores Sí Promociones para maestros u otros grupos específicos Sí

La diferencia clave: los descuentos no pueden depender de perfiles ocultos creados con datos personales.

¿QUÉ DICEN LOS IMPULSORAS DE LA INICIATIVA?

Letitia James (Fiscal General): celebró la aprobación y dijo que los consumidores no deben pagar más por su historial de navegación, raza, nivel de ingresos o código postal.

Emérita Torres (Asambleísta): comentó que la medida evita que las empresas maximizan ganancias a costa de la privacidad del consumidor.

Rachel May (Senadora estatal): señaló que los neoyorquinos no deben preguntarse si el precio refleja el producto o la cantidad de datos que una empresa tiene sobre ellos.

MULTAS Y SANCIONES PARA EMPRESAS

La Oficina de la Fiscal General tendrá facultades de aplicación. Las sanciones previstas incluyen:

Primera violación: hasta US$5,000.

Violaciones posteriores: hasta US$20,000 por infracción. Los tribunales también podrán ordenar restituciones y compensaciones a consumidores afectados.

¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR?

La ley fue aprobada por Asamblea y Senado estatal y ahora solo falta la firma de la gobernadora Kathy Hochul. Después de la promulgación, entraría en vigor 180 días, plazo para que las empresas ajusten sistemas y políticas.

¿POR QUÉ PODRÍA SENTAR PRECEDENTE EN EE. UU.?

El One Fair Price Act busca establecer un principio sencillo: el mismo producto, el mismo precio, sin importar cuánto sabe la compañía sobre ti. En un momento en que la inteligencia artificial decide ofertas y recomendaciones, Nueva York pretende marcar un estándar de equidad de precios que otras jurisdicciones podrían imitar, algo que interesa especialmente a comunidades con alta concentración de latinos, inmigrantes y consumidores con menos recursos en ciudades como Nueva York.

La nueva ley cambiaría la forma en la que neoyorquinos hacen compras por internet (Foto: Freepik)

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