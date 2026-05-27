El uso de scooters y bicicletas eléctricas se ha disparado en varias ciudades de Florida durante los últimos años. Basta caminar por zonas urbanas de ciudades como Miami, Orlando o Tampa para notar que estos vehículos ya forman parte del día a día de miles de personas que los utilizan para ir al trabajo, estudiar o simplemente movilizarse más rápido. En barrios con fuerte presencia hispana —como Little Havana, Hialeah o partes de Kissimmee— es común ver a repartidores, estudiantes y trabajadores usando e-bikes para ganarle al tráfico o para ahorrar gasolina en medio del alto costo de vida en Estados Unidos. Pero junto con ese crecimiento también han aumentado los accidentes, las quejas por circulación en aceras y las dudas sobre qué reglas deben cumplir realmente los conductores.

En medio de ese escenario, los legisladores estatales ya aprobaron la llamada SB 382, un proyecto que busca establecer nuevas normas para scooters y e-bikes en Florida. Ahora, la medida solo está a la espera de la decisión final del gobernador Ron DeSantis, quien deberá firmarla, vetarla o dejar que entre en vigor automáticamente según los procedimientos legislativos del estado.

Miles de ciudadanos de Florida han optado por trasladarse en scooters eléctricos y así ahorrar dinero de la gasolina y evitar el tráfico de las avenidas (Foto: Freepik)

¿QUÉ ES LA SB 382 Y POR QUÉ ESTÁ GENERANDO TANTA ATENCIÓN?

De acuerdo con una información de Click Orlando, la SB 382 es un proyecto de ley enfocado en regular dispositivos de micromovilidad, especialmente bicicletas eléctricas y scooters eléctricos. La propuesta busca ordenar aspectos que hasta ahora han sido confusos o poco controlados, sobre todo en zonas peatonales y espacios recreativos compartidos.

Entre los puntos más comentados de la iniciativa aparecen:

Nuevos límites de velocidad para e-bikes en aceras.

Reglas de circulación en parques y senderos compartidos.

Posibles sanciones por incumplimientos.

Recolección obligatoria de datos sobre accidentes.

Creación de un grupo estatal de seguridad para estudiar futuras regulaciones.

La discusión ha tomado fuerza porque muchos gobiernos locales ven con preocupación el incremento de incidentes relacionados con estos vehículos, especialmente cuando circulan cerca de peatones.

LAS NUEVAS REGLAS QUE PROPONE FLORIDA PARA SCOOTERS Y E-BIKES

Uno de los cambios más importantes de la SB 382 tiene que ver con la velocidad permitida en las aceras.

Según el texto aprobado por la Legislatura de Florida, los conductores de bicicletas eléctricas no podrán superar las 10 millas por hora cuando haya peatones a menos de 50 pies de distancia.

Además, en parques y áreas recreativas compartidas, los usuarios deberán:

Ceder el paso a peatones.

Emitir una señal audible antes de adelantar a otra persona.

Respetar normas locales de circulación.

Principales medidas incluidas en la SB 382:

Medida Qué establece Límite en aceras Máximo de 10 mph cerca de peatones Parques y senderos Obligación de ceder el paso Señal audible Debe avisarse antes de adelantar Registro de accidentes Policía deberá reportar incidentes Grupo de seguridad Se crea una fuerza estatal especializada

EL NUEVO GRUPO ESTATAL QUE PODRÍA CAMBIAR AÚN MÁS LAS REGLAS

Otro aspecto importante de la SB 382 es la creación de una “Micromobility Device Safety Task Force”, una fuerza de trabajo enfocada en seguridad de dispositivos de micromovilidad.

Este grupo estaría integrado por representantes de organizaciones como:

Florida Sheriffs Association

Florida League of Cities

Empresas vinculadas a la industria de scooters y e-bikes

Especialistas en tránsito y seguridad vial

La intención es que ese comité analice accidentes, riesgos y vacíos legales para recomendar futuras medidas de seguridad en todo el estado.

FLORIDA TAMBIÉN QUIERE RECOPILAR DATOS DE ACCIDENTES

La propuesta además obligaría a las autoridades policiales de Florida a llevar un registro detallado de accidentes relacionados con bicicletas eléctricas.

Los informes incluirían:

Fecha del accidente.

Tipo o categoría de e-bike.

Edad del conductor.

Circunstancias del incidente.

Toda esa información sería entregada posteriormente a legisladores estatales y al despacho del gobernador para evaluar si hacen falta regulaciones adicionales.

¿QUÉ MULTAS CONTEMPLA LA SB 382?

Aquí hay un detalle importante que muchas personas están confundiendo: la SB 382 no fija multas específicas en dólares dentro del texto del proyecto.

Lo que sí establece es que las violaciones a estas normas serán consideradas “infracciones de tráfico no penales” y también “infracciones no móviles”.

Eso significa que:

No se tratarían como delitos criminales.

Generalmente no sumarían puntos a la licencia.

Sí implicarían citaciones y multas económicas.

Lo que se sabe sobre las posibles sanciones:

Tipo de infracción Posible consecuencia Circular a velocidad indebida Citación de tránsito Incumplir normas peatonales Multa no móvil Violar reglas locales Sanción económica Reincidencia Multas más elevadas

Aunque algunos reportes mencionan cifras como US$100 o US$250 para reincidentes, esos montos no aparecen expresamente escritos dentro de la SB 382.

En la práctica, las multas dependerían de:

El condado donde ocurra la infracción.

Las tarifas judiciales vigentes.

Las ordenanzas locales.

El historial del conductor.

Actualmente, muchas infracciones no móviles en Florida suelen manejar multas base que rondan entre US$30 y US$60, aunque los costos finales pueden subir con recargos administrativos y judiciales.

Las bicicletas eléctricas también han ganado terreno en la población de Florida (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini?

¿CUÁNDO DECIDIRÁ RON DESANTIS?

Por ahora no existe una fecha oficial publicada para saber cuándo Ron DeSantis tomará una decisión sobre la SB 382.

Lo único confirmado es que el proyecto ya avanzó en la Legislatura estatal y actualmente se encuentra esperando acción del gobernador.

En Florida, cuando un proyecto llega al despacho del gobernador, este dispone de un tiempo limitado para firmarlo, vetarlo o dejar que se convierta en ley automáticamente sin firma.

Sin embargo, hasta el momento no se ha informado públicamente cuándo comenzó a correr ese plazo específico para la SB 382.

Ron DeSantis es el actual gobernador del estado de Florida (Foto: AFP) / GIORGIO VIERA

LO QUE PODRÍA PASAR SI LA LEY ENTRA EN VIGOR

Si el gobernador finalmente aprueba la iniciativa, la SB 382 entraría en vigor de inmediato, según lo establecido en el propio proyecto.

Eso abriría la puerta a controles más estrictos sobre scooters y bicicletas eléctricas en distintas ciudades de Florida, especialmente en zonas urbanas donde el uso de estos vehículos sigue creciendo rápidamente.

Y aunque para muchos usuarios estas medidas pueden parecer más restrictivas, lo cierto es que las autoridades estatales están intentando responder a una realidad evidente: cada vez hay más e-bikes y scooters circulando, y también más conflictos entre conductores, peatones y automovilistas.

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