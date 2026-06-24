Encontrar una vivienda asequible se ha convertido en uno de los mayores desafíos para miles de familias en Florida, desde familias trabajadoras en Hialeah y Westchester hasta jóvenes profesionales que llegan a Miami, Orlando o Tampa buscando oportunidades. El encarecimiento de las casas y apartamentos, la fuerte demanda tras los flujos migratorios recientes, y el alza de los alquileres han hecho que muchas personas dediquen más del 30–40% de sus ingresos a la residencia. En barrios hispanos donde las redes familiares y las pequeñas empresas informales sostienen la economía local, la falta de opciones asequibles golpea doble: complica la estabilidad del hogar y pone presión sobre el transporte, la educación y el acceso a servicios comunitarios.

En este contexto, la Legislatura de Florida aprobó el proyecto SB 692, una iniciativa técnica sobre uso del suelo que ahora solo espera la firma del gobernador Ron DeSantis. Aunque no crea directamente subsidios ni construcciones, sus cambios en la definición de terrenos podrían alterar dónde y cómo se aprueban futuros desarrollos residenciales pensados para vivienda asequible, con efectos en condados agrícolas (ej. zonas rurales de Polk o Hendry) y en las decisiones de las autoridades locales en ciudades como Miami-Dade y Broward.

¿QUÉ ES LA LEY SB 692?

La SB 692 modifica dos secciones clave de los estatutos de Florida relacionadas con programas de vivienda asequible y la clasificación del uso del suelo. En términos sencillos, redefine qué tipos de terrenos pueden considerarse comerciales, industriales o de uso mixto cuando los gobiernos locales evalúan proyectos residenciales. El cambio central: excluye expresamente las granjas y operaciones agrícolas de esas categorías, evitando que tierras agrícolas sean reclasificadas automáticamente con fines de desarrollo residencial.

El cambio principal que propone la SB 692:

Excluye granjas y explotaciones agrícolas de las categorías “comercial”, “industrial” y “uso mixto”.

Protege actividades agrícolas que cuentan con salvaguardas bajo la ley estatal.

Aclara que actividades vinculadas a la producción, empaque y venta directa en la propiedad no deberán usarse para reclasificar suelo agrícola con fines residenciales.

¿Qué modifica exactamente?

Categoría de uso del suelo Situación con la SB 692 Uso comercial Excluye granjas y operaciones agrícolas Uso industrial Excluye granjas y operaciones agrícolas Uso mixto Excluye granjas y operaciones agrícolas Desarrollo residencial Continúa sujeto a las reglas de vivienda asequible vigentes

Una joven mirando las casas de un barrio en Miami, Florida (Foto: LB Studios / Connect Images via AFP) / LB STUDIOS

¿CÓMO PODRÍA AFECTAR A LA VIVIENDA ASEQUIBLE?

Aunque la SB 692 no financia ni construye viviendas por sí misma, sí delimita dónde ciertos desarrollos residenciales pueden ubicarse. Esto puede traducirse en:

Menos terrenos agrícolas disponibles para reconversión hacia proyectos de vivienda asequible.

Mayor claridad legal para municipios y condados al aplicar ordenanzas de zonificación.

Posibles retrasos o redirecciones de proyectos inmobiliarios que antes buscaban suelo agrícola como alternativa más económica.

Los defensores dicen que protege tierras agrícolas frente a la expansión urbana; los críticos advierten que puede reducir el suelo disponible para construir viviendas económicas, obligando a los desarrolladores a buscar terrenos más caros dentro de zonas urbanas ya consolidadas.

¿A QUIÉNES IMPACTARÍA LA NUEVA LEY?

Sector Impacto esperado Agricultores Mayor protección para terrenos agrícolas; menos presión para vender o reclasificar. Gobiernos locales Reglas más claras sobre zonificación, menos disputas legales por reclasificación. Desarrolladores inmobiliarios Nuevas limitaciones para usar tierras agrícolas en proyectos residenciales. Residentes Posibles cambios en la ubicación y costo de futuros proyectos habitacionales; impacto distinto según condado.

RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA DE VIVIENDA DE FLORIDA

Florida ha impulsado en años recientes iniciativas para aliviar la crisis habitacional, como la Live Local Act, que incentiva construcción de vivienda accesible. SB 692 se presenta como una norma técnica complementaria: no reemplaza esos programas, pero ajusta cómo se interpreta el uso del suelo dentro del marco legal existente. En la práctica, busca dar mayor certeza jurídica a autoridades locales, propietarios de terrenos y desarrolladores, aunque su efecto neto en la creación de viviendas asequibles dependerá de decisiones locales sobre densidad, incentivos y inversión pública.

¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR?

El texto aprobado por la Legislatura indica que la medida entraría en vigor inmediatamente después de ser firmada. El último paso pendiente es la firma del gobernador Ron DeSantis; si la promulga, las modificaciones se aplicarían de forma inmediata en todo el estado.

RESUMEN RÁPIDO DE LA SB 692

Aprobada por la Legislatura de Florida.

Solo espera la firma del gobernador Ron DeSantis.

Modifica normas sobre vivienda asequible y uso del suelo.

Excluye granjas y operaciones agrícolas de las categorías comercial, industrial y de uso mixto.

Busca proteger tierras agrícolas y aclarar la aplicación de políticas de vivienda.

Entraría en vigor de forma inmediata al promulgarse.

Ron DeSantis, gobernador de Florida, recibió el proyecto de ley el pasado 15 de junio. Falta conocer si la firmará o vetará (Foto: AFP)

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