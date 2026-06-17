En los últimos años hemos visto cómo las criptomonedas pasaron de ser un tema de nicho a algo que aparece en conversaciones normales: pagos, remesas, compras en línea, etc. Y en Florida, ese avance se acaba de cruzar de lleno con la política y la regulación financiera gracias a un proyecto de ley que puede cambiar la forma en que se usan las “stablecoins” o monedas estables para pagar. La HB 175, conocida como “Payment Stablecoin”, ya fue aprobada por la Legislatura de Florida y solo espera la firma del gobernador Ron DeSantis para convertirse en ley, lo que pondría al estado a la vanguardia en reglas claras para este tipo de activos digitales.

Si vives en Florida o haces negocios con empresas del estado, esta norma no es un tema técnico más: puede influir en cómo se envía dinero, cómo se pagan servicios y cómo operan las compañías que trabajan con criptomonedas. La idea de fondo es simple: si una stablecoin se va a usar para pagos, el estado quiere saber quién la emite, con qué la respalda y cómo se controla que no sirva para lavado de dinero o actividades ilegales. A partir de allí, la HB 175 construye todo un marco regulatorio.

¿QUÉ ES REALMENTE LA HB 175 DE FLORIDA?

Es una ley estatal de Florida que crea un marco específico para los emisores de “payment stablecoins”, es decir, monedas estables pensadas principalmente para pagos y liquidaciones, no para especulación. La norma se apoya en un esquema federal conocido como GENIUS Act y adapta sus criterios al ámbito de Florida, de forma que haya coherencia entre lo que exige Washington y lo que exigirá el estado.

En la práctica, la HB 175 define quién puede emitir estas stablecoins, qué requisitos debe cumplir cada emisor y bajo qué supervisión quedará, especialmente ante la Florida Office of Financial Regulation. Eso significa que ya no valdrá cualquiera que lance una moneda “atada al dólar” y diga que está respaldada: tendrá que demostrarlo, registrarse correctamente y obedecer reglas claras.

¿QUÉ SON LAS STABLECOINS Y POR QUÉ IMPORTAN EN FLORIDA?

Las stablecoins son activos digitales diseñados para mantener un valor estable, casi siempre vinculado al dólar estadounidense. A diferencia de Bitcoin o Ethereum, que pueden subir o bajar de precio de forma brusca, estas buscan permanecer en torno a 1 dólar por unidad. Por eso se han vuelto tan atractivas para cosas como enviar dinero, pagar productos o hacer transferencias entre empresas.

La HB 175 se enfoca en las llamadas “payment stablecoins”, que son aquellas pensadas específicamente para pagos y liquidaciones de transacciones. La ley las define como activos digitales cuyo emisor está obligado a canjearlos por una cantidad fija de dinero y que mantiene mecanismos para preservar esa estabilidad. Traducido: si tienes una de estas monedas, debería poder cambiarse por dólares reales en condiciones claras y transparentes.

Ejemplos conocidos de stablecoins:

Stablecoin Vinculación declarada USDT (Tether) 1 dólar estadounidense USDC 1 dólar estadounidense PYUSD (PayPal USD) 1 dólar estadounidense FDUSD 1 dólar estadounidense

Estas son referencias globales, y la idea de la HB 175 es que, si una moneda de este tipo se usa como medio de pago dentro de Florida y cumple los criterios fijados por la ley, entre en el marco regulatorio estatal y se comporte como una especie de “dinero digital regulado”.

Las stable coins han ido ganando terreno en la vida diaria de muchos ciudadanos en Florida (Foto: UPay) / QuoteInspector.com

LAS NUEVAS REGLAS PARA LOS EMISORES DE STABLECOINS

El corazón de la HB 175 está en cómo trata a las empresas que emiten estas monedas. El mensaje del estado es bastante directo: si quieres emitir stablecoins para pagos en Florida, tienes que cumplir condiciones exigentes, porque estás tocando de cerca el sistema financiero y el bolsillo de la gente.

Entre las obligaciones principales para los emisores de payment stablecoins están:

Obtener una licencia o autorización específica en Florida, según el tipo de entidad.

Mantener reservas equivalentes al 100% del valor de las stablecoins emitidas.

Publicar información periódica sobre esas reservas (por ejemplo, informes mensuales).

Someterse a auditorías y revisiones contables regulares.

Establecer políticas claras para el canje de las stablecoins por dinero tradicional.

Implementar programas de cumplimiento contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Reportar de forma constante a la Oficina de Regulación Financiera de Florida.

Dicho de forma más sencilla: la ley intenta asegurarse de que cada unidad de stablecoin de pago esté efectivamente respaldada por activos reales y líquidos, y que las empresas que las emiten no puedan “inflar” el sistema sin control.

¿CON QUÉ ACTIVOS DEBEN RESPALDARSE LAS STABLECOINS?

Aquí es donde la HB 175 se pone muy específica: no basta con decir “está respaldada”, hay que respaldarla con ciertos tipos de activos que el estado considera seguros y fácilmente verificables. La exigencia es una proporción mínima de uno a uno entre monedas emitidas y reservas: por cada dólar en stablecoins, un dólar (o equivalente permitido) en reserva.

Tipo de activo permitido como reserva Característica principal Efectivo en dólares estadounidenses Liquidez inmediata Depósitos en instituciones financieras aseguradas Bajo riesgo y supervisión regulatoria Bonos del Tesoro de Estados Unidos de corto plazo Alta seguridad y plazo reducido Acuerdos de recompra respaldados por bonos del Tesoro Operaciones seguras a corto plazo Fondos del mercado monetario gubernamentales Inversión muy conservadora y líquida Otros activos federales autorizados por los reguladores Deben cumplir criterios de bajo riesgo

La intención detrás de esta lista es clara: evitar situaciones como las que ya se han visto con algunos proyectos de criptomonedas que prometían mantener la paridad con el dólar, pero que, por falta de respaldo sólido, terminaron perdiendo esa equivalencia y generando pérdidas masivas.

¿QUÉ CAMBIA PARA LOS PAGOS CON CRIPTOMONEDAS?

Una de las partes más interesantes de la HB 175 para usuarios y empresas es que reconoce formalmente a las stablecoins de pago como instrumentos destinados a pagos y liquidaciones. Eso significa que el estado les da un lugar más claro dentro del ecosistema financiero, en lugar de dejarlas en una zona gris.

Hay dos efectos importantes aquí:

Las stablecoins que cumplan los requisitos de la ley no serán tratadas como valores financieros (securities).

Al no ser consideradas productos de inversión, quedan fuera de algunas regulaciones más pesadas pensadas para instrumentos bursátiles.

¿En qué se traduce esto en la práctica? En que podría ser más fácil para:

Empresas que quieran aceptar stablecoins como forma de pago.

Plataformas que procesan pagos comerciales digitales.

Servicios que manejan transferencias internacionales usando activos digitales.

Empresas que hacen liquidaciones entre sí usando blockchain.

Startups financieras que integran stablecoins en sus productos.

El objetivo que se percibe es dar mayor certeza jurídica a quienes utilizan estos activos digitales en actividades económicas legítimas, sin criminalizar de entrada el uso de criptomonedas, pero sí poniendo reglas estrictas al lado del emisor.

MEDIDAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y EL USO ILÍCITO

Algo que la ley no deja suelto es el tema de cumplimiento y prevención de delitos financieros. Y aquí, la experiencia con casos de uso de criptomonedas en actividades ilegales pesa bastante.

Los emisores de stablecoins de pago tendrán que implementar programas para prevenir:

Lavado de dinero.

Financiamiento del terrorismo.

Evasión de sanciones económicas.

Actividades asociadas a organizaciones criminales.

Además, no basta con tener esos programas “en papel”: la ley exige certificaciones periódicas que demuestren que realmente están funcionando. Si una empresa no cumple con estas obligaciones, el estado de Florida podrá llegar incluso a revocar su licencia, lo que equivale a sacarla del mercado regulado.

¿QUÉ OPERACIONES QUEDAN FUERA DE LA REGULACIÓN?

La HB 175 no intenta regular absolutamente todo movimiento de stablecoins. El texto prevé excepciones para que no se terminen asfixiando actividades legítimas que, por su naturaleza, no requieren una supervisión tan pesada.

Entre las operaciones que quedarían fuera de las normas más estrictas de la ley están:

Las transferencias directas entre personas físicas que actúan por cuenta propia.

Las operaciones entre cuentas de una misma persona ubicadas en distintos países, cuando pertenecen a una misma entidad financiera.

El uso de billeteras digitales donde el usuario mantiene la custodia directa de sus propias stablecoins (autocustodia).

Estas excepciones buscan que la gente pueda seguir moviendo su dinero digital de forma razonable, sin que cada pequeño envío personal esté sujeto a licencias o reportes equivalentes a los de una gran empresa financiera.

EL LÍMITE DE LOS US$10,000 MILLONES

Otro detalle que muestra hacia dónde mira Florida con la HB 175 es la cláusula para emisores de gran tamaño. La ley introduce un umbral: cuando un emisor de stablecoins de pago supere una emisión total de 10.000 millones de dólares, no puede seguir tratándose como un jugador pequeño.

En ese caso, básicamente tendrá dos opciones:

Pasar a un marco regulatorio federal correspondiente (es decir, someterse a reglas y supervisión a nivel de Estados Unidos, no solo de Florida).

Dejar de emitir nuevas stablecoins hasta reducir su tamaño por debajo del límite.

Con esto, se intenta evitar que una sola empresa, con un volumen gigantesco de monedas en circulación, opere únicamente bajo un marco estatal si su impacto potencial ya es claramente sistémico. Es una forma de combinar la flexibilidad del nivel local con la supervisión más amplia del nivel federal.

¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR Y QUÉ ESCENARIO SE ABRE EN FLORIDA?

La HB 175 ya fue aprobada por la Legislatura de Florida y se encuentra pendiente de la firma del gobernador Ron DeSantis. Si finalmente la firma, la mayor parte de sus disposiciones entraría en vigor el 1 de octubre de 2026, dando algo de tiempo a los emisores y a las empresas para adaptarse a las nuevas reglas.

Si esto se concreta, Florida se posicionaría como uno de los estados con un marco más detallado para regular las stablecoins de pago, alineado con las políticas federales que buscan supervisar el crecimiento de los activos digitales y los sistemas de pago basados en blockchain. Para quienes viven, trabajan o emprenden en Florida, lo que viene es un escenario en el que estas divisas seguirán presentes, pero con mucho más foco en respaldo real, compliance y transparencia.

Se espera que Ron DeSantis apruebe la ley para que entre en vigor en octubre próximo (Foto: JOE RAEDLE / Getty Images via AFP) / JOE RAEDLE

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