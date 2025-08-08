En situaciones de desesperación, existen personas sin compasión que buscan aprovecharse, especialmente cuando la víctima es un menor de edad. Te quiero contar el caso de un joven de 17 años que fue estafado por el abogado que había contratado, ya que su madre había sido detenida por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Lorens Galo, madre del protagonista, fue detenida por los agentes de inmigración el 4 de julio mientras vendía sus flores en Glendale, California. Actualmente, se encuentra en el Centro de Detención de Adelanto.

Mediante una conversación vía telefónica con Univision, la mujer proveniente de Honduras comenta que su experiencia fue terrorífica, pues la habían detenido como si se tratara de una criminal.

Lorens actualmente está recluida en el Centro de Detención de Adelanto. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

Fue estafado por el abogado

Al enterarse que su madre fue arrestada, el menor, cuyas iniciales son J. G., asumió la responsabilidad del negocio familiar con el propósito de reunir el dinero suficiente para conseguir la libertad de su progenitora.

Fue así que contrató a un abogado con la esperanza de que realice su trabajo y así pudiera acabar con la pesadilla de su madre. Desafortunadamente, su noble intención no terminó como él esperaba: el letrado nunca se presentó a la audiencia.

Pese al esfuerzo por juntar el dinero, el joven terminó estafado por el abogado que contrató. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

El adolescente cuenta que realizó un pago adelantado de US$1,500 al defensor a fin de que sea el representante legal de su madre. Él reconoce que su error fue confiar, pero esta situación le llevó a tomar medidas inmediatas.

Si bien tuvo esta mala experiencia, logró adquirir los servicios de otro abogado, pero las noticias no son nada alentadoras. El profesional de derecho informó que su madre corre el gran riesgo de ser deportada .

También perdió su negocio

La detención su madre no fue el único golpe emocional que ha recibido J.G., pues tendrá que entregar el local donde vendía sus flores debido a que no puede solventar la renta.

El próximo 12 de agosto, Lorens Galo tendrá una audiencia ante un juez para saber si será aceptada su solicitud de asilo político o tendrás que ser deportada a su país natal.

Debido a las bajas ventas, el negocio familiar tendrás que cerrar y entregar el lugar que rentaron. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

