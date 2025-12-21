Tras la llegada del solsticio de invierno , la ciudad de Chicago está presenciando una transición astronómica fundamental. Si bien se está registrando un clima gélido, el área se prepara para una recuperación paulatina de la claridad. En esta nota, te revelaré qué cambios sutiles notarás en el horizonte y cómo irá evolucionado en las próximas semanas.

Este evento marca el inicio del invierno astronómico y el día más corto del año en todo el hemisferio norte, permitiendo que los ciudadanos experimenten la noche más larga y presencien menos horas de luz solar.

Según Pete Sack, meteorólogo del equipo de tormentas de NBC5, el solsticio de invierno en Chicago se produjo este 21 de noviembre a las 9:03 a.m. (hora local). Entonces, la ciudad presenciará una luz diurna por un aproximado de 9 horas y 7 minutos.

La ciudad presenció una luz diurna por un aproximado de 9 horas y 7 minutos este domingo. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Después de este día, esta área seguirá presenciando luz diurna, aunque en un comienzo será de manera más lenta, pero segura. La tendencia seguirá vigente hasta el resto del presente mes.

Qué se espera para enero y febrero del 2026 en Chicago

Según información de Telemundo Chicago , la ciudad presenciará el atardecer más tardío del 2026, justo antes de las 7:17 a.m. (hora local) del próximo 4 de enero del 2026. A fines de este mes, la ciudad verá la puesta del sol después de las 5:00 p.m. (hora local).

A finales de enero, Chicago verá la puesta del sol después de las 5:00 p.m. (hora local). (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Durante el mes de febrero, los habitantes de esta ciudad gozarán de jornadas más extensas, superando las 11 horas de luz natural. El fenómeno se debe a un incremento en la presencia solar, la cual ganará tres minutos adicionales cada día.

