Un reciente caso vinculado a los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha provocado mucha indignación entre los usuarios. Sucede que dos bomberos fueron detenidos por los agentes federales mientras trabajaban por sofocar un incendio que ocurrió en Bear Gulch, Washington. Lo llamativo de este caso es que aún se desconoce cuál fue la razón del arresto.

Según información de The Seatle Times , ambos hombres formaban parte de dos equipos de contratistas privados conformados por 400 personas, cuyo propósito era combatir las llamas en dicho terreno. Por el momento, se desconocen sus nombres.

El momento en que los agentes de ICE solicitaron a los bomberos que presentaran sus identificaciones. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Fue así que, repentinamente, aparecieron los agentes federales, quienes exigieron que estos trabajadores se formaran en filas y presenten sus identificaciones. Esto genera sorpresa, ya que es poco común que autoridades fronterizas realicen este tipo de intervenciones durante la extinción de un incendio.

Después de la revisión, ambos terminaron detenidos. No les permitieron la posibilidad de despedirse de sus compañeros de trabajo ni contactar a sus familiares para informarles de lo sucedido.

El resto del personal no pudo despedirse de aquellos bomberos que terminaron detenidos. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

“Arriesgaste tu vida aquí para salvar a la comunidad. Así nos tratan”, fueron las declaraciones de un bombero al medio citado, quien pidió no revelar su identidad por temor a represalias.

Siguen trabajando contra el incendio

Hasta el miércoles 27 de agosto, seis cuadrillas de 20 personas aún seguían trabajando en el incendio de Bear Gulch. El fuego logró cubrir alrededor de 9,000 acres y estaba, hasta ese entonces, en un 13%.

