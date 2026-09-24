Durante 36 años, Tom y Diane Keenan compartieron prácticamente cada momento de sus vidas. Vacaciones, salidas cotidianas y hasta pequeños gestos de cariño forman parte de su historia, pero una situación reciente estuvo a punto de cambiarlo todo.

“Vacaciones juntos, a la tienda juntos. No se han perdido un beso en un ascensor en 36 años”, contó su hijo, Tim Keenan a CBS19.

En agosto, la pareja de Michigan vivió una emergencia médica que ninguno de los dos imaginaba: ambos sufrieron un problema cardíaco el mismo día.

Tom se desplomó después de salir a caminar

Después de caminar junto a su esposa, Tom sufrió un ataque cardíaco y quedó inconsciente en la sala de su casa. Diane fue quien lo encontró y rápidamente pidió ayuda. “Llegué a casa y Tom estaba en la sala, y todo lo que escuché fue un sonido de gorgoteo. Y corrí a la sala, y tenía la boca abierta y no respiraba. Llamé al 911”, relató.

Diane comenzó inmediatamente a practicarle RCP mientras esperaba a los equipos de emergencia. En ese momento, su hijo Tim llegó a la vivienda y tomó el relevo para que ella pudiera abrir la puerta a los bomberos.

“Dije: ‘Entra, te necesito’. Y él se hizo cargo de la RCP para que yo pudiera abrir la puerta principal para el primer bombero que llegó, y ellos comenzaron a practicarle RCP”, explicó Diane.

Los paramédicos descubrieron que Diane también estaba en peligro

Mientras todos concentraban sus esfuerzos en mantener con vida a Tom, Diane comenzó a experimentar sus propios síntomas. “Yo estaba en la habitación de atrás en ese momento porque tenía dolores en el pecho y no sabía qué hacer”, dijo.

Los paramédicos James Convey y su supervisor, Daniel Young, empezaron a evaluar a Diane y descubrieron que también estaba atravesando un evento cardíaco provocado por el estrés.

Young explicó que ya se dirigía al lugar para apoyar a su equipo cuando Convey se dio cuenta de que Diane también necesitaba atención.

“Cuando ocurre un paro cardíaco en nuestro condado, siempre respondo con mi equipo como una mano adicional o simplemente como apoyo si es necesario. Así que ya estaba en camino cuando James se dio cuenta de que Diane estaba teniendo su propio evento cardíaco”, explicó Young.

Un caso que los paramédicos consideran poco común

Para los dos profesionales de emergencias, encontrarse con una situación en la que dos personas de una misma familia sufren eventos cardíacos durante la misma emergencia es algo excepcional. “Probablemente me ha ocurrido dos o tres veces en los 25 años que llevo aquí”, señaló Convey.

Tras el episodio, ambos integrantes de la pareja evolucionan favorablemente. Tom continúa con terapia de recuperación, mientras que Diane también se encuentra bien después de ser trasladada al hospital, donde los médicos descubrieron una obstrucción importante y le colocaron un stent cardíaco (pequeño tubo de malla metálica que se expande dentro de una arteria del corazón para mantenerla abierta y asegurar el flujo normal de la sangre).

Los paramédicos atribuyen parte de la recuperación de Tom a la rápida reacción de Diane, quien no dudó en comenzar la RCP cuando lo encontró sin respirar.

Ambos se recuperan y la familia ahora anima a otras personas a conocer los síntomas de un infarto y aprender RCP. (Foto: Facebook)

“Ella es la estrella, y se lanzó e hizo RCP. Fue increíble. Estaba haciendo cosas antes de que nosotros llegáramos. Así que, sin ella, no estaríamos en esta situación”, dijo Young.

La experiencia llevó a la familia a insistir en la importancia de reconocer las señales de un ataque cardíaco y saber cómo realizar una reanimación cardiopulmonar.

En el caso de los Keenan, esos conocimientos y la reacción inmediata de Diane permitieron que la pareja pueda continuar su historia juntos después de 36 años.

Ataque cardíaco: causas, cómo identificarlo y qué hacer

Según Mayo Clinic, un ataque cardíaco se produce cuando se bloquea o se reduce gravemente el flujo de sangre y oxígeno que va al corazón, por lo general debido a la acumulación de grasa y colesterol que forman placas en las arterias coronarias o cuando una placa se rompe y forma un coágulo que daña el músculo cardíaco.

Para identificarlo, debes saber que los síntomas varían e incluyen dolor en el pecho como presión o constricción, molestias que se diseminan a los hombros, brazos, espalda, cuello o mandíbula, además de falta de aire, sudor frío, fatiga, náuseas, aturdimiento o pérdida del conocimiento.

Ante la sospecha de un ataque cardíaco, debes buscar ayuda de inmediato llamando al 911 o al número de emergencia local. Si estás con otra persona que está inconsciente y no respira, verifica su pulso y comienza a realizarle reanimación cardiopulmonar presionando rápido y con fuerza sobre el pecho de 100 a 120 veces por minuto hasta que lleguen los profesionales médicos.