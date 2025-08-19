Es el lugar favorito de miles de latinos en Los Fresnos, Texas, para disfrutar de un delicioso desayuno o un café por la tarde, pero hoy su futuro es incierto. Un nuevo caso de hispanos que pueden ser deportados a su país de origen acapara los titulares, más aún porque esta pareja de mexicanos está a punto de perder su ‘green card’ tras ser declarados culpables de un delito migratorio bajo la administración del presidente Donald Trump. Aquí los detalles del caso de Leonardo Baez-Lara y Alicia Avila-Guel que puso su vida en Estados Unidos y su negocio en peligro y es que ambos tienen residencia permanente y cinco hijos nacidos en este país.

Ellos son los dueños de Abby’s Bakery desde 2012, una panadería a solo 30 minutos de la frontera con México y, el 12 de febrero, fueron sorprendidos por agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) que llegaron tras una denuncia federal. Ellos fueron detenidos junto a otras seis personas.

Los comerciantes hispanos, respetados por su comunidad, recibieron el apoyo de sus clientes tras el cierre temporal del local quienes solicitaban que no los deporten, pero hoy la situación es más preocupante para ellos.

Los dos propietarios de la panadería, ubicada en Los Fresnos, fueron condenados tras el descubrimiento de inmigrantes ilegales en su negocio. (Foto: Abby's Bakery / Facebook)

El delito federal que enfrentan los comerciantes hispanos

Cuando los agentes del HSI llegaron se les acusó de ocultar y albergar a inmigrantes en situación irregular, quienes se encontraban en el país con visas de tipo B1 y B2, las cuales permiten ingresar a USA por motivos de negocios o turismo, pero no autorizan a trabajar.

En los últimos días, un jurado federal en Brownsville declaró culpables a Leonardo Baez-Lara, de 56 años, y Alicia Avila-Guel, de 46, dueños de Abby’s Bakery y Dulce’s Café, por contratar y albergar a personas sin autorización legal para trabajar, lo que constituye un delito federal. Testimonios revelaron que algunos empleados vivían en un área de almacenamiento sin condiciones adecuadas, durmiendo en colchones y con acceso limitado a agua caliente, según detallan desde Univision Noticias.

Ellos fueron acusados de darles trabajo, sabiendo que no tenían los documentos necesarios y no recibieron solo una multa de 250.000 dólares, sino que ahora enfrentan cargos penales que ponen en riesgo su ‘green card’ y pueden estar hasta 10 años en prisión por esta razón o la deportación.

Ambos tienen residencia permanente y cinco hijos nacidos en Estados Unidos. (Foto: @leonardo.baez.1291 / Facebook)

Abogado rechaza la decisión contra dueños de panadería

Según informó Newsweek, el abogado de la pareja, Sergio Luis Villarreal, aseguró que los acusados no “refugiaban” a los trabajadores de forma ilícita, sino que les brindaban un lugar temporal donde quedarse mientras intentaban regularizar su estatus migratorio. No obstante, el caso continúa en proceso y la última palabra la tendrá la justicia cuando el tribunal emita su veredicto el próximo 18 de noviembre.

Lo sucedido con Leonardo Baez-Lara y Alicia Avila-Guel recuerda que tener ‘green card’ o residencia permanente es un estatus que debe mantenerse cumpliendo las normativas de inmigración y trabajo de Estados Unidos.

“El veredicto del jurado reivindica el mandato del pueblo estadounidense de que nuestras leyes de inmigración se apliquen plenamente (...) Los empresarios que priorizan sus ganancias sobre sus conciudadanos al albergar a inmigrantes indocumentados deben saber que el Distrito Sur de Texas no hará la vista gorda”, indicó el fiscal federal Nicholas J. Ganjei según un comunicado oficial.

Leonardo Baez-Lara y su esposa, Alicia Avila-Guel, son culpables de dos cargos de albergar a extranjeros y conspiración para hacerlo. (Foto: Abby’s Bakery / Facebook)

Este caso acaparó portadas luego que, en solo una semana, entre el 8 y el 14 de agosto, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas presentara 262 casos vinculados a inmigración y seguridad fronteriza, que incluyen desde reingresos ilegales y tráfico de personas hasta posesión de armas y drogas, en el marco de la operación Take Back America. Del total, 109 personas fueron acusadas de reingresar ilegalmente al país y 15 están vinculadas con una presunta trata de personas.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!