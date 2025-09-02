Luego de haberte informado acerca de la nueva forma de pagar que implementó USCIS para peticiones migratorias, te comento que hay cambios en la ley sobre las licencias de conducir en Estados Unidos para personas de 70 años o más. Si te interesa recibir la más completa información posible sobre el tema, esta nota es para ti.

Primero que nada debo recalcarte que el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) no busca restringir la conducción del público mencionado. El objetivo en sí es reforzar la seguridad vial mediante reglas que regulan la renovación de permisos de manejo en función de la edad de los conductores.

La nueva norma no impone una edad tope para conducir. Solo se centra en una evaluación personalizada de las habilidades de cada conductor. (Foto: Halfpoint / iStock) / Halfpoint

De esa manera se considera que se puede garantizar que las personas de 70 años o más se mantengan en condiciones físicas y cognitivas aptas para manejar. Estos cambios son a raíz del creciente número de adultos mayores en Estados Unidos. A continuación, te compartiré las nuevas condiciones que se deben cumplir.

Los cambios en el sistema de renovación de licencias para personas de 70 años o más

Desde julio de 2025, el sistema de renovación de licencias para personas de 70 años o más se organiza en tres rangos de edad, de acuerdo a información brindada por el Clarín. Cada uno con requisitos distintos.

De 70 a 80 años: la renovación se realiza cada cuatro años. Esta será siempre de manera presencial y con un examen visual obligatorio.

De 81 a 86 años: la renovación es cada dos años. También se debe realizar un examen visual. Pero adicional a eso está la evaluación cognitiva, que ayudará a determinar si hay indicios de deterioro mental.

De 87 años a más: la renovación pasa a ser anual. También se debe realizar un examen visual y una prueba práctica de manejo con un evaluador que verifica la capacidad para operar el vehículo de forma segura.

Con la nueva ley sobre las licencias de conducir en EE.UU. se busca que los conductores mayores sigan manejando de forma segura en las carreteras del país. (Foto: boggy22 / iStock) / boggy22

Hay que tener en cuenta que si bien la ley es de alcance nacional, no sustituye las regulaciones estatales. Por lo tanto, algunos estados podrían exigir pruebas adicionales, restringir horarios de manejo o limitar la vigencia de la licencia a períodos más cortos para ciertos conductores.

La información que se puede brindar al Departamento de Vehículos Motorizados

También es importante saber que la ley permite que familiares, cuidadores o médicos informen al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) que consideran que un conductor mayor representa un riesgo en la carretera. Al hacer eso, se puede solicitar que la persona en cuestión sea reevaluada. Así se detectará si hay signos de incapacidad o no.

