Los operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están resultando efectivos, pues están deteniendo a distintos inmigrantes indocumentados en cualquier zona de Estados Unidos. En un caso reciente, los agentes federales se hicieron presentes en un lavado de autos en Los Ángeles y lograron arrestar a cinco trabajadores extranjeros.

Estos empleados de la empresa Chino Hills Car Wash no imaginaron que las autoridades migratorias se aparecerían de manera repentina, pues creyeron que se sería un día de trabajo normal. Sin embargo, al notar su presencia, intentaron escapar para evitar el arresto.

Desafortunadamente, algunos de estos trabajadores no tuvieron éxito y fueron interceptados. De hecho, un testigo, de nombre Jacob Esquivel, se arriesgó a grabar un video de este impactante momento y manifestó que la experiencia lo dejó “asustado”.

“Siendo hijo de inmigrantes, da nervios. También causa como miedo. Son tiempos muy raros en los que estamos viviendo ahora”, declaró a Noticias Telemundo.

Una cámara de seguridad del lavado de autos grabó la persecución de un agente hacia un trabajador extranjero. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

Hablaron familiares de los detenidos

Los familiares de estos inmigrantes detenidos por ICE están atravesando un momento sumamente doloroso. Por ejemplo, una mujer contó que su hermano pudo escapar; sin embargo, su pareja y padre de sus tres hijos no corrió con la misma suerte.

“Me da mucha tristeza, no sé qué hacer. (Mis hijos) ya saben a qué hora llega su papá y me dicen: ‘¿Y mi papá? ¿Todavía no llega?’ No supe qué responder”, fueron las palabras de la mujer, que decidió no revelar su identidad.

También se supo que otro de los detenidos aceptó firmar su deportación voluntaria debido a su situación migratoria, según el relato de su propio hermano al medio citado. Hasta el momento, se desconoce la identidad de estos inmigrantes arrestados.

Este sería uno de los detenidos durante este operativo realizado por ICE en un lavado de autos en Los Ángeles.

¿Qué hacer si soy detenido por agentes de ICE?

En caso hayas sido interceptado por los agentes de inmigración en tu hogar o cualquier lugar público, debes saber que cuentas con ciertos derechos, tales como guardar silencio, llamar a un abogado y recibir visitas por parte del representante legal, consulado y/o familia.

Es necesario que mantengas la calma en todo momento y no opongas resistencia. Además, por ningún motivo brindes información falsa o firmes cualquier documento.

