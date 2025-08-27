Probablemente hayas escuchado la creencia de que los sueños se hacen realidad. Lo ideal es que se cumplan los positivos, pero, para José Vargas, su imaginación más oscura se cumplió. Mientras dormía, imaginó que sería detenido por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y, lamentablemente, ese pensamiento fue un hecho.

La pesadilla de este hombre comenzó en Texas. Mientras viajaba junto a su padre, Miguel Ontiveros, ambos fueron detenidos por los agentes de inmigración durante una parada de tráfico .

Aunque su otro hermano también los acompañaba, él no fue detenido porque pudo mostrar documentos que avalaban su ciudadanía estadounidense.

Sus detenciones han sido un gran golpe emocional en su familia. Miguel tenía 30 años viviendo en este país, mientras que José apenas llevaba un año. Ambos llegaron con el propósito de tener una buena solvencia económica.

Este es el momento que agentes de ICE detienen a José y Miguel. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Le contó de su sueño a su madre

Daysi Ontivero Vargas, madre y esposo de los detenidos, aún recuerda el momento en que su hijo le contó sobre el sueño que había tenido. Era como si se tratara de una premonición.

“(José) me dijo: ‘Yo soñé que me agarró inmigración. Me desperté bien asustado porque no quiero dejar a mis hijos’”, fue la declaración de la mujer a Univision Noticias.

La mujer hispana asegura que sus familiares fueron detenidos mientras se encontraban en su horario laboral. Según ella, no solían ir a fiestas o desperdiciar su tiempo en otras actividades sin beneficio alguno.

Daysi Ontiveros contó que su esposo e hijo fueron detenidos mientras trabajaban. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“Es puro racismo”

En una llamada con el medio citado, José considera que su detención se debe a su origen latinoamericano . Este es un caso más que pone en evidencia los objetivos principales de los agentes migratorios.

Su esposa siente una profunda tristeza ante su situación. Le pidió que informara a los agentes que es padre de tres hijos y así generar compasión. Ella asegura que lo estará esperando, pues aún tiene fe que regresará a casa.

Miguel y José llegaron a Estados Unidos para tener mejores oportunidades económicas. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

