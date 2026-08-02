Los pasajeros que viajen con Southwest Airlines deberán prestar más atención al horario de embarque. Desde el 1 de agosto, la compañía comenzó a aplicar un nuevo procedimiento que adelanta cinco minutos el inicio del abordaje en gran parte de sus vuelos nacionales. Con esta medida, la compañía busca reducir retrasos y agilizar las operaciones en los aeropuertos.

Según la aerolínea, el cambio responde al aumento de viajeros que llevan equipaje de mano, una situación que se intensificó después de que Southwest empezara a cobrar por las maletas documentadas.

El portal paddleyourownkanoo.com, especializado en la industria de la aviación, señala que la nueva regla se aplica a los aviones Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX-8, modelos que representan aproximadamente el 65% de la flota de Southwest.

En estas aeronaves, los asistentes de vuelo deberán presentarse en la puerta de embarque al menos 35 minutos antes de la salida, en lugar de los 30 minutos establecidos anteriormente.

Como consecuencia, los pasajeros de estos vuelos también deberán llegar a la puerta unos cinco minutos antes de lo habitual. En cambio, los vuelos operados por aviones Boeing 737-700 mantendrán el embarque 30 minutos antes del despegue, mientras que las rutas internacionales y los vuelos hacia Hawái seguirán iniciando el proceso 45 minutos antes.

La medida responde al aumento de pasajeros que viajan con equipaje de mano tras el cobro por maletas documentadas. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Más equipaje de mano y más tiempo para abordar

El cambio se produce después de que Southwest eliminara en mayo de 2025 su conocida política de permitir dos maletas gratuitas. Desde entonces, más viajeros intentan llevar la mayor cantidad posible de pertenencias en el equipaje de mano para evitar costos adicionales.

El impacto de esta decisión tardó varios meses en hacerse evidente, ya que solo afectaba a nuevas reservas; sin embargo, la introducción de asientos asignados en enero aceleró el problema, debido a que muchos pasajeros dedican más tiempo a buscar espacio en los compartimentos superiores cercanos a sus asientos.

A pesar del ajuste, Southwest continúa teniendo tiempos de embarque relativamente rápidos en comparación con otras grandes aerolíneas de Estados Unidos.

Según el New York Post, American Airlines suele iniciar el abordaje de algunos de sus aviones unos 40 minutos antes de la salida, mientras que Delta y United también comienzan el proceso aproximadamente 40 minutos antes del despegue.

Durante años, Southwest fue reconocida por sus rápidos tiempos de rotación, logrando desembarcar pasajeros, limpiar la cabina, reabastecer el avión y volver a embarcar en alrededor de 25 minutos.

Esa eficiencia operativa fue una de las características más distintivas de la compañía y sigue siendo un objetivo clave para mantener la puntualidad de sus vuelos.

La aerolínea busca reducir retrasos y mantener la eficiencia de sus operaciones. (Foto: AFP)

Los cambios en la política de viaje de Southwest Airlines

Southwest Airlines puso fin a su tradición de más de 50 años de “asientos libres” para implementar un modelo más similar al de las aerolíneas tradicionales.

Estos son los cuatro cambios principales que ya entraron en vigor: