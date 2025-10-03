Su huida se volvió viral y más de uno afirmó que se trataba de un inmigrante escapando de un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en Chicago, pero hoy se sabe toda la verdad. Su nombre es Andrés Miranda y protagonizó uno de los momentos más comentados en medio del mayor programa de deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos implementado por el Gobierno de Donald Trump. Él fue entrevistado por Univision y reveló por qué decidió escapar a toda velocidad en su bicicleta haciendo que decenas de agentes federales quedaran confundidos al no poder atraparlo.

Todo sucedió el pasado 28 de septiembre cuando el hombre hizo su aparición frente a los efectivos que vestían equipo táctico, trajes con camuflaje y pasamontañas para cubrir sus rostros. Ellos estaban resguardando las calles de algunas de las zonas turísticas de la ciudad.

Miranda estaba junto a su bicicleta, en la que llevaba una mochila de delivery y por lo que se afirmó se trataba de un repartidor. Lanzó frases a viva voz contra los agentes y, tras algunos segundos de tensión, realizó un escape de película a bordo de su bicicleta burlando así al personal de ICE

El repartidor fue protagonista en un operativo reciente en el centro de Chicago, especialmente por un video que se volvió viral. (Foto: captura @Univision-Chicago / YouTube)

Hombre en bicicleta que burló a ICE cuenta su verdad

Tras varios días de protagonizar una escena que se volvió viral, Andrés Miranda explicó que se encontraba en el centro de Chicago con su bicicleta cuando vio que se estaba realizando el operativo contra inmigrantes. Él dio detalles de lo que pasó por su mente en aquellos momentos al estar frente a agentes de ICE.

“Yo soy 100% ciudadano. Tengo mi certificado de nacimiento aquí, tengo mi seguro social, tengo mi licencia y mi state ID”, comentó para luego cuestionar por qué los agentes cubren su rostro con pasamontañas. “Yo no tengo que estar escondiéndome, así como ellos, yo lo hice para engañarlos y distraerlos. Ese fue mi motivo”, agregó.

El hombre, que se identificó como Andrés Miranda dijo que él era ciudadano americano y rechaza a ICE. (Foto: captura @Univision-Chicago / YouTube)

“No queremos agentes de ICE”

“De repente cuando vi que empezaron a corretearme mi mente se me cerró y dije nada más tengo que alejarme y no puedo hacer ni un falso movimiento ni nada. Todos esos segundos me salvaron la verdad”, explicó Miranda al ver a casi 50 agentes de la Patrulla Fronteriza que momentos antes habían realizado una redada llevándose a varios trabajadores de la construcción.

En conversación con Univision Chicago, el hombre fue enfático al afirmar que “no queremos agentes de ICE, eso no. Lo que están haciendo es muy mal y yo estoy contra eso (…) Me da risa que la gente ve lo positivo y que todos podemos lograrlo y decir basta y que no se tengan que dejar”.

Las imágenes protagonizadas por Andrés Miranda se dieron días después de que Donald Trump amenazara con desplegar a la Guardia Nacional en Chicago para que acompañe a los agentes de ICE en las redadas contra inmigrantes indocumentados, incluso sin el consentimiento del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker.

Desde el anuncio de la operación “Midway Blitz” en septiembre, los operativos migratorios han aumentado y han dejado a varias personas detenidas, de las cuales se desconoce el número exacto, los cargos y el paradero de muchos de ellos, según detallan desde el medio estadounidense.

