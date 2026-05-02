Si tenías un vuelo programado con Spirit Airlines, probablemente ya te enteraste de la noticia que nadie esperaba: la aerolínea canceló todos sus vuelos este 2 de mayo de 2026 y cerró sus operaciones de forma definitiva. Esto dejó a miles de pasajeros varados y con una pregunta urgente en mente: ¿cómo recupero mi dinero? La buena noticia es que aún hay opciones disponibles para que puedas obtener tu reembolso, pero es importante que actúes rápido porque los plazos pueden ser estrictos y no todos los métodos de pago tienen las mismas garantías. En esta nota te explicamos qué hacer según cómo hayas pagado tu boleto.

ASÍ PUEDES RECUPERAR TU DINERO TRAS LA CANCELACIÓN DE OPERACIONES DE SPIRIT AIRLINES

Si compraste boletos con Spirit Airlines antes de que cancelara todos sus vuelos el 2 de mayo de 2026, aún tienes opciones para recuperar tu dinero, ya que la aerolínea ha indicado que procesará reembolsos automáticos para vuelos pagados con tarjeta de crédito o débito, pero si usaste otros métodos de pago o la compañía no cumple, puedes recurrir a tu banco o aseguradora de viaje.

¿Cómo recuperar tu dinero según el método de pago?

Si pagaste con tarjeta de crédito o débito. Spirit Airlines afirmó en un comunicado que procesará reembolsos automáticos al método de pago original para quienes compraron directamente con tarjeta de crédito o débito. Por lo tanto, no necesitas hacer ningún trámite adicional, ya que el dinero debería devolverse automáticamente.

Spirit Airlines afirmó en un comunicado que procesará reembolsos automáticos al método de pago original para quienes compraron directamente con tarjeta de crédito o débito. Por lo tanto, no necesitas hacer ningún trámite adicional, ya que el dinero debería devolverse automáticamente. Si compraste a través de una agencia de viajes. Debes contactar directamente a la agencia de viajes que usaste para solicitar el reembolso. Spirit indicó que los pasajeros que reservaron mediante terceros deben dirigir sus solicitudes de devolución a esas empresas.

Debes contactar directamente a la agencia de viajes que usaste para solicitar el reembolso. Spirit indicó que los pasajeros que reservaron mediante terceros deben dirigir sus solicitudes de devolución a esas empresas. Si pagaste con cupones, créditos o puntos Free Spirit. Quienes obtuvieron su reserva con vales, créditos o puntos Free Spirit deberán esperar a que se resuelva el proceso de quiebra de Spirit. No hay garantía inmediata de reembolso y podría ser solo parcial o nunca llegar.

Importante: no canceles manualmente tu reservación desde la aplicación o página web si todavía aparece activa. Es crucial esperar a que la cancelación quede oficialmente registrada por la aerolínea, ya que esto sirve como evidencia para reclamar el dinero ante tu compañía de tarjeta de crédito bajo leyes federales de protección al consumidor.

El área de facturación de Spirit Airlines está vacía después de que la compañía anunciara su cierre en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood el 2 de mayo de 2026 en Fort Lauderdale, Florida (Foto: Joe Raedle / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)

¿QUÉ HACER SI NO RECIBES TU REEMBOLSO AUTOMÁTICO?

1. Solicita una devolución de cargo con tu tarjeta de crédito

El Departamento de Transporte (DOT) sugiere contactar a la compañía de tu tarjeta de crédito y ejercer tus derechos bajo la Ley de Facturación Imparcial de Crédito, solicitando una “devolución del cargo” (chargeback) por servicios no prestados.

Generalmente tienes 60 días para solicitar reembolsos de cargos en tarjeta de crédito, aunque a veces este límite se puede extender para futuros transportes.

No olvides guardar toda la documentación (correos electrónicos, recibos, capturas de pantalla y cualquier comunicación relacionada con el vuelo cancelado) para tener evidencia de que el servicio no fue ofrecido porque la aerolínea dejó de operar.

2. Verifica tu seguro de viaje

Si compraste seguro de viaje o tu tarjeta de crédito lo incluye, revisa si cubre “insolvencia” o “cese del servicio”. Contacta a tu aseguradora de viaje para iniciar un reclamo, recomienda CNN.

3. Presenta una reclamación en el proceso de quiebra

Como último recurso, podrías presentar una reclamación dentro del procedimiento de quiebra de Spirit. Sin embargo, las autoridades advierten que este camino puede ser largo, costoso y podría resultar en un reembolso parcial o ninguno, publica AP News.

La zona de facturación de Spirit Airlines quedó vacía tras el cese de operaciones globales de la compañía en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, en Fort Lauderdale, Florida, el 2 de mayo de 2026 (Foto: Giorgio Viera / AFP) / GIORGIO VIERA

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