Mediante su sitio web, Spirit Airlines confirmó el cese de todas sus operaciones con efecto inmediato en Estados Unidos , lo cual perjudica notoriamente a decenas de pasajeros que adquirieron sus pasajes en dicha aerolínea. Ante esta panorama de incertidumbre, surge la duda de qué sucederá con los pasajeros y qué alternativas existen para no perder el vuelo. Posiblemente se te haya ocurrido cambiar tu viaje a otra compañía aérea, pero, ¿realmente es posible? En los siguientes párrafos te resolveré dicha pregunta.

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Tras mantenerse en el mercado por 34 años, Spirit Airlines anunció esta drástica decisión a través de su portal . Se trata de una sorpresa gigantesca, ya que diariamente registraba cientos de vuelos y los clientes quedaban encantados por sus tarifas accesibles.

Los pasajeros no serían los únicos perjudicados; se prevé que centenares de empleados sean despedidos ante esta decisión.

“A nuestros pasajeros: todos los vuelos han sido cancelados y el servicio del cliente ya no está disponible. Estamos orgullosos del impacto de nuestro modelo de ultra bajo costo en la industria y esperábamos poder servir a nuestros pasajeros por muchos años más”, se lee en el comunicado.

El cese de todas las operaciones de Spirit Airlines era un secreto a voces que finalmente se confirmó. (Crédito: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

Por qué Spirit Airlines cerró todas sus operaciones

De acuerdo a una información publicada por Telemundo 20 Miami , esta impactante medida está vinculada a tres factores que hicieron insostenible el correcto funcionamiento de esta aerolínea.

La crisis de la compañía aérea se profundizó debido a la baja demanda y altos costos operativos que acumulan pérdidas de más de $2,500 millones desde el 2020; se suma una deuda que lo llevó a la bancarrota en dos ocasiones tras no obtener apoyo financiero estatal y el impacto de la guerra con Irán en los precios del petróleo.

Fueron tres factores determinantes que ocasionaron el fin de las operaciones de Spirit Airlines. (Crédito: GIORGIO VIERA / AFP) / GIORGIO VIERA

¿Es posible cambiar mi vuelo de Spirit Airlines con otra aerolínea?

Si estabas considerando que esta opción podría ocurrir, el propio Spirit Airlines confirmó en su comunicado que no es viable traspasar ni reprogramar vuelos a otras aerolíneas del país.

En ese caso, el dinero que invertiste en tu viaje se te reembolsará automáticamente si realizaste el pago usando una tarjeta de crédito o débito ; es decir, nuevamente regresará al mismo método de pago.

El procedimiento es distinto si realizaste la compra de boleto mediante una agencia de viajes; en ese caso, es necesario que te comuniques directamente con dicha entidad para que gestiones el proceso de reembolso .

Por el momento, la aerolínea Avianca brindará ayuda a aquellos pasajeros afectados con sus vuelos de Spirit Airlines. Mediante un comunicado , la compañía ofrecerá vuelos de retorno sin costo de tarifa a los usuarios que completaron su viaje de ida y poseen un boleto de regreso con Spirit; eso sí, dependerá de la disponibilidad y las condiciones del plan de protección.

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