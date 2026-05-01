Según un reporte de The Wall Street Journal, la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines se estaría preparando para suspender operaciones, una noticia que genera preocupación entre miles de pasajeros con vuelos programados en los próximos días y meses.

La compañía enfrenta una difícil situación financiera tras atravesar su segunda bancarrota en menos de un año. A esto se suma el aumento en los precios del combustible, impulsado por las tensiones y el conflicto en Irán, lo que complica aún más su recuperación.

De acuerdo con el informe, Spirit no logró conseguir suficiente financiamiento del gobierno ni de algunos acreedores para mantenerse operativa. Funcionarios de la administración Trump habrían sido informados de que el cierre podría ocurrir dentro de las próximas 24 horas.

La especialista en viajes de Going, Katy Nastro, advirtió sobre el impacto inmediato para los pasajeros. “Estamos viendo una interrupción inmediata para el público viajero tan pronto como esta noche”, señaló en conversación con el New York Post.

Expertos advierten que el cierre podría generar interrupciones inmediatas para pasajeros con vuelos programados. (Foto: EFE)

Datos de Cirium indican que solo este fin de semana Spirit tenía programados más de 900 vuelos, equivalentes a unas 190.000 plazas. Si la aerolínea deja de operar repentinamente, muchos viajeros podrían quedar varados o verse obligados a reorganizar sus itinerarios a último momento.

Nastro alertó además sobre las dificultades para recuperar el dinero en este tipo de escenarios.

“En estos casos, los viajeros no tienen muchas opciones para recuperar su dinero. Tu derecho a un reembolso existe, pero si ya no hay una aerolínea para pagar por la cancelación, los viajeros suelen quedar al final de la fila para ver algo de ese dinero, si es que lo ven”, señaló.

Expertos recomiendan no cancelar voluntariamente las reservas. “Esperen a que Spirit cancele en cualquier caso, ya que de por sí tienen pocos derechos, pero ningún recurso si ustedes cancelan”, aconsejó Nastro.

Quienes tengan boletos comprados deberían esperar a una cancelación oficial para conservar opciones de reembolso. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Bajo leyes federales de crédito en Estados Unidos, pasajeros con boletos pagados con tarjeta podrían reclamar el reembolso por servicios no prestados.

En caso de cancelaciones, los viajeros probablemente deberán reservar con otras aerolíneas, lo que implicaría pagar tarifas más altas.

“No hay forma de endulzar esta realidad”, dijo Nastro. “La prueba está en los hechos, señalando el aumento de tarifas de Delta después de que Spirit salió de Minneapolis”.

La salida de la aerolínea low cost también podría elevar precios en rutas hacia Florida y el Caribe. (Foto: AFP) / CHARLY TRIBALLEAU

La posible salida de Spirit también tendría efectos en mercados clave como Florida y el Caribe, donde la aerolínea tiene fuerte presencia.

“Sin Spirit en Fort Lauderdale, estás hablando de casi un tercio de la cuota de mercado eliminada, dando paso a que competidores tomen el control total en ese aeropuerto y tengan todo el poder sobre los precios”, indicó la experta.

Qué esperar tras el cierre de Spirit Airlines

Spirit Airlines opera principalmente en Estados Unidos, con una fuerte presencia en Florida, además de conectar con numerosos destinos en América Latina y el Caribe. Sus rutas se enfocan en ofrecer vuelos de bajo costo desde bases operativas clave hacia ciudades turísticas y centros urbanos de alta demanda en estas regiones.

Ante un posible cierre, las principales consecuencias serían la reducción de la competencia y el consecuente aumento en el precio de los boletos, ya que Spirit suele presionar a la baja las tarifas de las aerolíneas tradicionales.

Además, la pérdida de conectividad en rutas secundarias y la desaparición de miles de empleos directos afectarían tanto a la economía local en sus centros de operaciones como a los viajeros que dependen de opciones de transporte económico.

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