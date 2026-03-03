Cada año, cuando se acerca marzo, en muchos hogares de Florida se repite la misma escena: los niños preguntan cuándo se acaban las clases, los papás revisan el calendario escolar para ver si pueden pedir vacaciones en el trabajo, y los jóvenes empiezan a organizar viajes a la playa, visitas a familia en otros estados o simplemente días de descanso en casa. En un estado tan turístico, donde destinos como Miami Beach, Orlando, Tampa, Fort Lauderdale o la zona de la Treasure Coast se llenan de estudiantes de todo el país, saber exactamente cuándo empieza el spring break 2026 no es solo un dato escolar, sino una pieza clave para planificar vuelos, reservar hoteles, coordinar con familiares que viven en otros condados e incluso evitar el tráfico pesado en las zonas más concurridas. Y si vives allí, especialmente en comunidades hispanas de Miami, Hialeah, Orlando, Kissimmee, Tampa o el sur de la Florida, tener claras las fechas de vacaciones de primavera puede marcar la diferencia entre una semana tranquila y un verdadero caos de última hora.

No existe una fecha única y oficial para todo el estado. Florida cuenta con 67 distritos escolares públicos, además de escuelas chárter, privadas y decenas de universidades, y cada uno fija su propio calendario académico. Aun así, sí hay un patrón muy claro para 2026, y aquí verás las fechas concretas de los principales distritos y universidades, con foco en las zonas donde vive más comunidad hispana, para que tengas el panorama completo y puedas planificar sin sorpresas.

¿CUÁNDO EMPIEZA EL SPRING BREAK 2026 EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE FLORIDA?

En educación básica (K‑12), casi todos los distritos otorgan una semana completa de descanso. Sin embargo, no todos comienzan el mismo día, y eso se nota especialmente cuando tienes familia repartida entre Miami-Dade, Broward, Palm Beach u Orlando.

Patrón general en 2026

La mayoría de los grandes distritos escolares iniciarán el receso el lunes 16 de marzo de 2026, con vacaciones que se extienden hasta el viernes 20 de marzo. Esta es la semana que verás repetida una y otra vez en el calendario.

Algunos de los distritos que siguen este patrón son:

Broward County Public Schools – 16 al 20 de marzo de 2026 (inicio: lunes 16).

The School District of Palm Beach County – 16 al 20 de marzo de 2026 (inicio: lunes 16).

Hillsborough County Public Schools – 16 al 20 de marzo de 2026 (inicio: lunes 16).

Orange County Public Schools – 16 al 20 de marzo de 2026 (inicio: lunes 16).

Clay County District Schools – 16 al 20 de marzo de 2026 (inicio: lunes 16).

En estos casos, aunque algunos calendarios marcan la ventana desde el fin de semana previo, el inicio efectivo sin clases es el lunes 16 de marzo, que es cuando de verdad los estudiantes dejan de ir a la escuela.

Para muchas familias hispanas de Broward, Palm Beach y la zona de Orlando, esta semana es la típica para organizar viajes cortos a Disney, visitas a parques en Tampa o simplemente pasar más tiempo en casa con los niños, aprovechando que el clima en marzo suele ser ideal para playas y actividades al aire libre.

La excepción más importante: Miami‑Dade

Aquí es donde conviene prestar atención, sobre todo si vives en Miami, Hialeah, Doral, Kendall o cualquier zona del condado. El distrito escolar más grande del estado, Miami‑Dade County Public Schools, tiene su spring break una semana más tarde.

Del 23 al 27 de marzo de 2026

Inicio: lunes 23 de marzo

Esto significa que, mientras buena parte del estado estará regresando a clases, los estudiantes de Miami‑Dade estarán apenas comenzando su semana de descanso. Para muchas familias que tienen parientes en otros condados (por ejemplo, hijos en Miami‑Dade y primos en Broward o Palm Beach), esta diferencia de una semana puede complicar los planes de viaje conjunto.

Fechas en la Treasure Coast

En la zona conocida como Treasure Coast, donde también hay una presencia creciente de familias hispanas, las fechas también varían:

Martin County School District. Vacaciones del 14 al 22 de marzo de 2026.

St. Lucie Public Schools. Vacaciones del14 al 22 de marzo de 2026.

School District of Indian River County. Vacaciones del 30 de marzo al 3 de abril de 2026.

Este último caso es uno de los más tardíos del estado y puede ser útil si estás buscando evitar las semanas más llenas de turistas, o si quieres cuadrar visitas con familiares que viven en otros condados de Florida.

Otros distritos con fechas distintas

Citrus County School District. Vacaciones del 21 al 29 de marzo de 2026.

Como ves, aunque el 16 de marzo es la fecha más repetida, no es universal, y si tienes familia en distintos condados, es normal que no todos coincidan en la misma semana.

En la mayoría de escuelas de Florida, los estudiantes tendrán una semana de vacaciones de primavera (Foto: Freepik)

SPRING BREAK 2026 EN UNIVERSIDADES DE FLORIDA

En educación superior, el patrón es bastante similar: una semana en torno al 14 al 21 de marzo de 2026, aunque con pequeñas variaciones según la institución. Esto afecta tanto a estudiantes locales como a jóvenes hispanos que viajan a Florida desde otros estados para pasar spring break en las playas.

Principales universidades y fechas

University of Florida: receso en la semana del 14–21 de marzo de 2026.

Florida State University: del lunes 16 al viernes 20 de marzo de 2026.

University of Central Florida: ventana de receso en torno al 14–21 de marzo de 2026.

University of South Florida: también en la franja de mediados de marzo (14–21 de marzo aprox.).

University of Tampa: en la franja media de marzo, alineada con la semana del 14–21 de marzo.

Flagler College: alineado con la semana de mediados de marzo (14–21 de marzo).

University of North Florida: mitad de marzo, en la misma ventana general de receso.

University of West Florida: igualmente en la franja de mediados de marzo, alrededor del 16 al 20.

En términos prácticos, para la mayoría de universidades grandes del estado, el inicio académico del spring break 2026 será el lunes 16 de marzo, aunque en algunos calendarios formales la ventana figure desde el sábado 14. Eso significa que muchos estudiantes hispanos en Gainesville, Tallahassee, Orlando o Tampa estarán libres la misma semana que las escuelas públicas de varios condados.

Las universidades en Florida también han planificado una semana de vacaciones de primavera (Foto: Universidad de Florida) / James Sullivan/University of Florida

¿POR QUÉ NO HAY UNA FECHA ÚNICA EN FLORIDA?

Florida no cuenta con un calendario escolar centralizado. Cada distrito y cada universidad publica su propio calendario académico, generalmente en formato PDF o página oficial en sus sitios web. Las fechas pueden cambiar ligeramente de un año a otro, y algunas veces se ajustan por feriados, huracanes u otros eventos locales, por lo que siempre es buena idea verificar directamente en la página del distrito o institución correspondiente.

Si tuviera que resumírtelo de forma clara:

Tipo de institución Fecha más común de inicio 2026 Escuelas públicas (mayoría) Lunes 16 de marzo Miami‑Dade Lunes 23 de marzo Algunos distritos (ej. Indian River) Lunes 30 de marzo Universidades principales Lunes 16 de marzo

Esta descentralización hace que en muchas familias hispanas de Florida pase algo muy típico: un hijo en la high school de un distrito, otro en la universidad y quizá algún primo en otro condado… y cada uno con spring break en semanas distintas.

El spring break es una de las fechas más esperadas por los universitarios en Estados Unidos (Foto: Universidad de Florida)

