Cada año, cuando llega el spring break, las playas de Florida se llenan de estudiantes universitarios, familias y turistas hispanohablantes que viven en Estados Unidos o que viajan desde Latinoamérica buscando sol, mar y unos días de descanso. Desde los spots más populares como Miami Beach, South Beach o Fort Lauderdale, hasta las arenas más tranquilas de los Florida Keys o la Costa del Golfo, el panorama suele ser el mismo: sombrillas de colores, parlantes con reguetón o música latina, grupos de amigos tomando fotos para Instagram, tablas de surf, niños jugando en la orilla y mucha gente entrando y saliendo del agua todo el día. Para muchos hispanos que viven en Florida —ya sea en Miami, Orlando, Tampa o ciudades más pequeñas— ir a la playa en estas fechas se ha convertido casi en una tradición familiar, comparable a los cookouts de verano o a las reuniones de Thanksgiving, solo que con bloqueador solar en vez de abrigos.

Pero este 2026 hay una pregunta que se repite entre quienes planean visitar la costa del llamado Estado del Sol: ¿es cierto que hay tiburones blancos cerca de las playas? La duda surge porque varios ejemplares han sido detectados recientemente en aguas cercanas a Florida, justo cuando inicia la temporada alta de turismo y llegan los vuelos llenos de estudiantes de otros estados y de viajeros de países como México, Colombia, Venezuela o Puerto Rico.

A continuación te cuento qué dicen los científicos, dónde se han visto estos tiburones y, sobre todo, si realmente representan un riesgo para quienes piensan nadar durante estas vacaciones de spring break, de acuerdo con una información de The Palm Beach Post.

Una springbreaker durante una pasada edición del Ultra Music Festival en Miami (Foto: AP)

¿HAY TIBURONES BLANCOS CERCA DE FLORIDA ESTE MES?

Sí, al menos cinco ejemplares de tiburón blanco han sido rastreados recientemente cerca de la costa de Florida gracias al trabajo de la organización científica OCEARCH, dedicada al seguimiento de grandes depredadores marinos mediante dispositivos satelitales.

Uno de los casos más llamativos es el de Brookes, una hembra de casi 2,7 metros que el 4 de marzo fue detectada a unos ocho kilómetros al este de Key Biscayne, muy cerca de la zona donde muchos residentes del sur de Florida suelen salir a pasear en bote los fines de semana. Apenas tres días después, el mismo tiburón apareció a unos seis kilómetros al sur de Marathon, en los Middle Keys, otra área muy visitada por pescadores y turistas.

Otros tiburones blancos registrados recientemente en la zona incluyen:

Tiburón Tamaño aproximado Última ubicación registrada Jason 9 pies (2,7 m) Cerca de Cudjoe Key Webster 12 pies (3,6 m) Aguas del Atlántico frente a Florida Bella 10 pies (3 m) Zona del Estrecho de Florida Ernst 12 pies (3,6 m) Cerca de Apalachicola

Más lejos, pero todavía dentro del Golfo de México —que el gobierno estadounidense ha empezado a denominar “Golfo de América”— también se han registrado otros ejemplares como Penny, Goodall y Ripple. Para muchos residentes de ciudades costeras de Florida, estas detecciones son tema de conversación en redes sociales y chats de WhatsApp, sobre todo entre quienes planean hacer viajes de pesca o paseos en lancha durante el spring break.

¿POR QUÉ LOS TIBURONES BLANCOS LLEGAN A FLORIDA?

Para los científicos, la presencia de estos animales en invierno no es una sorpresa. De hecho, forma parte de su patrón migratorio.

Catherine Macdonald, directora del Programa de Investigación y Conservación de Tiburones de la Universidad de Miami en la Escuela Rosenstiel, explica que muchos tiburones —especialmente los juveniles— se desplazan hacia el sur para escapar de las bajas temperaturas del Atlántico norte.

“Sabemos que, especialmente a los tiburones blancos juveniles, no les gustan los inviernos gélidos del noreste. Los vemos dirigirse hacia aquí y muchos pasan el invierno en el Golfo”, explicó Macdonald.

“El Golfo ofrece un excelente hábitat de alimentación con una temperatura muy agradable”.

De hecho, estudios de OCEARCH indican que cerca del 62% de los tiburones blancos marcados frente a Canadá y Massachusetts migran hacia el Golfo o el Estrecho de Florida durante los meses fríos. Para quienes viven en Florida, la idea es casi intuitiva: así como muchos “snowbirds” (personas del norte de Estados Unidos) bajan cada invierno a lugares como Miami, Naples o Sarasota para escapar del frío, algo parecido ocurre con los tiburones blancos que buscan aguas más templadas.

¿REPRESENTAN UN PELIGRO PARA QUIENES VAN A LA PLAYA?

Aquí es donde los expertos coinciden en algo que puede sorprender a más de uno: no hay evidencia de ataques de tiburón blanco en Florida.

El registro más completo sobre este tema lo mantiene el Archivo Internacional de Ataques de Tiburones, que forma parte del Museo de Historia Natural de Florida. Según sus datos, nadie ha sido mordido por un tiburón blanco en Florida.

Joe Miguez, director del archivo, lo resume con una frase bastante clara: “Si los tiburones realmente vieran a los humanos como alimento, habría miles de ataques cada año. Simplemente no estamos en el menú”.

Además, los tiburones blancos suelen permanecer más lejos de la costa, donde encuentran presas naturales. En regiones como Nueva Inglaterra o California es más común verlos cerca de humanos porque abundan animales como las focas, uno de sus alimentos favoritos. En Florida, en cambio, quienes van a la playa en Miami, Daytona, Clearwater o Siesta Key suelen compartir el mar con especies de tiburones más pequeños y tímidos, que rara vez causan incidentes graves.

¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS DE ATAQUES DE TIBURÓN?

Los datos más recientes del Programa de Investigación de Tiburones del Museo de Historia Natural de Florida muestran que los ataques siguen siendo muy poco frecuentes.

Mordeduras de tiburón en 2025

65 mordeduras no provocadas en todo el mundo

25 en Estados Unidos

11 ocurrieron en Florida

Distribución dentro de Florida:

Condado de Volusia: 6 casos

Condado de Miami‑Dade: 1 caso

Condado de Broward: 2 casos

Condado de Lee: 2 casos

Aun así, solo una persona murió por un ataque de tiburón en todo Estados Unidos en 2025, y ocurrió lejos de Florida, cerca de la Bahía de Monterey, en California. Es decir, para alguien que vive en Florida o que viaja desde otro estado para disfrutar del spring break, las probabilidades de sufrir un incidente de este tipo son extremadamente bajas, mucho menores que otros riesgos cotidianos como manejar por la I‑95 en hora pico o no usar salvavidas en una moto acuática.

LOS SOCORRISTAS TIENEN OTRAS PREOCUPACIONES

En las playas, quienes vigilan el mar suelen preocuparse más por otros peligros. Lexington Bohn, socorrista en la ciudad de Palm Beach, lo dice sin rodeos: “Nada en absoluto. No me preocupan en absoluto los tiburones”.

Según explica, durante el spring break los problemas más frecuentes suelen ser las corrientes de resaca o las olas fuertes que empujan a los bañistas hacia zonas rocosas. A esto se suman situaciones muy comunes en Florida durante estas fechas: personas que no respetan las banderas de advertencia, turistas que no están acostumbrados al oleaje del Atlántico, consumo excesivo de alcohol en la playa y deshidratación por pasar muchas horas al sol sin suficiente agua ni protección.

Curiosamente, algunos científicos ven la mayor presencia de tiburones como una buena noticia.

Después de décadas de pesca excesiva, muchas poblaciones de grandes depredadores marinos han empezado a recuperarse gracias a políticas de conservación y a una mayor conciencia sobre la importancia de estos animales en el equilibrio del ecosistema. Para muchas familias hispanas que viven de la pesca o del turismo costero en Florida, la salud del océano no es un tema abstracto, sino algo que impacta directamente su trabajo y su día a día.

Jóvenes disfrutando del spring break el año pasado en un bar de Miami Beach (Foto: AFP)

