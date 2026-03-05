Cada año, cuando se empieza a sentir de verdad el cambio de clima en la costa Este y los días se alargan, miles de familias y estudiantes en Nueva York —sobre todo en comunidades hispanas de barrios como Washington Heights, El Bronx, Jackson Heights o Corona— empiezan a hacerse la misma pregunta en casa, en los group chats y hasta después de la misa del domingo: ¿cuándo empieza exactamente el spring break de este año? No es solo una cuestión académica; para muchos padres que trabajan en construcción, limpieza, delivery, restaurantes o cuidado de personas mayores, organizar el receso de primavera significa cuadrar días libres, hablar con el empleador, ver quién cuida a los niños, si vale la pena viajar a Florida, Orlando o Miami, o si se aprovecha la semana para visitar familia en New Jersey, Pennsylvania o incluso en sus países de origen. Si estás tratando de planificar con tiempo el 2026, hay un punto clave que debes tener presente: no existe una única fecha oficial de las vacaciones que aplique a todas las escuelas y universidades, porque cada sistema educativo fija su propio calendario. Aun así, ya hay estimaciones confirmadas en los principales sistemas escolares y universidades más conocidas por los hispanos en la ciudad, como NYC Public Schools, CUNY, NYU y Columbia.

ESCUELAS PÚBLICAS DE NUEVA YORK: FECHAS OFICIALES CONFIRMADAS

El calendario 2025-2026 ya fue publicado por el sistema de NYC Public Schools (antes conocido como DOE), y el receso de primavera aparece claramente establecido como “Spring Recess, schools closed”. Para muchas familias hispanas con hijos en escuelas públicas, este es el calendario que manda, porque marca cuándo hay que pedir días en el trabajo, cuándo reservar pasajes y hasta cuándo organizar los campamentos de vacaciones en el barrio o en la misma iglesia.

Spring Recess 2026 – Escuelas públicas (3K–12)

Inicio: jueves 2 de abril de 2026

Fin: viernes 10 de abril de 2026

Regreso a clases: lunes 13 de abril de 2026

Aplica a: todos los grados 3K–12 en los cinco boroughs (Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island)

Es decir, los estudiantes del sistema público de la ciudad tendrán nueve días consecutivos sin clases en abril, una ventana que muchas familias usan para viajar en auto a lugares cercanos como Long Island, Connecticut o Pensilvania, o simplemente para descansar en casa y aprovechar los parques cuando ya no hace tanto frío. Aquí es importante hacer una precisión: las escuelas charter, privadas o religiosas dentro de la ciudad no están obligadas a seguir este calendario; muchas coinciden con estas fechas, pero otras establecen sus propios recesos de primavera, en especial algunos colegios católicos o cristianos que ajustan el calendario alrededor de Semana Santa. Por eso, siempre conviene confirmar directamente con cada institución para evitar sorpresas de último minuto.

Las escuelas públicas de Nueva York tendrán su spring break en el mes de abril (Foto: Freepik)

UNIVERSIDADES PÚBLICAS: CUNY FIJA SU RECESO EN ABRIL

En el caso de la educación superior pública, el sistema de la City University of New York (CUNY) también tiene publicado su calendario marco para el Spring 2026 y marca su Spring Recess en abril. Aunque cada campus publica su propio documento académico, la mayoría coincide en el mismo bloque de fechas, algo muy relevante para estudiantes de primera generación universitaria que suelen combinar clases con trabajos part time en restaurantes, bodegas o ride-sharing.

Spring Recess 2026 – CUNY

Inicio: miércoles 1 de abril de 2026

Fin: jueves 9 de abril de 2026

Modalidad: no hay clases programadas (Spring Recess – No Classes)

Entre los colleges que reflejan estas fechas se encuentran:

John Jay College of Criminal Justice

Borough of Manhattan Community College (BMCC)

Hunter College

Queens College

En la práctica, esto significa que los estudiantes de CUNY descansarán también en abril, casi alineados con el calendario del sistema escolar público K-12 de la ciudad, lo que facilita la logística para hogares donde hermanos menores van a escuelas públicas y los mayores estudian en CUNY. Dependiendo del campus, las clases se retoman el viernes 10 o el lunes 13 de abril, según la estructura interna del semestre y la forma en que cada colegio distribuye sus días lectivos.

UNIVERSIDADES PRIVADAS: EL SPRING BREAK SE ADELANTA A MARZO

Aquí es donde muchas personas se sorprenden, sobre todo quienes recién llegan a Nueva York y piensan que todas las instituciones paran al mismo tiempo. Las universidades privadas grandes de la ciudad no coinciden con las fechas de abril; de hecho, programan el receso varias semanas antes, en plena segunda mitad de marzo, cuando todavía hace frío, pero ya se empiezan a ver más estudiantes en los parques y cafeterías.

New York University (NYU)

La New York University, con campus muy presentes en zonas como Greenwich Village y Downtown Brooklyn, tiene en su calendario académico 2025-2026 confirmado que:

Spring Break: lunes 16 al viernes 20 de marzo de 2026

Sin clases durante toda esa semana (Spring Break – No classes scheduled)

Este mismo bloque aplica a distintas facultades, incluyendo Stern (negocios), School of Law y varios programas de salud, salvo programas muy específicos que a veces manejan calendarios propios.

Los alumnos de New York University tendrán su receso de primavera durante la segunda mitad del mes de marzo (Foto: New York University)

Columbia University también confirma marzo

Lo mismo ocurre con Columbia University, muy vinculada a la comunidad latina en el área de Morningside Heights y alrededores, donde muchos estudiantes de origen dominicano, mexicano o puertorriqueño viven en apartamentos compartidos o residencias.

Spring Recess 2026 – Columbia

Inicio: lunes 16 de marzo de 2026

Fin: viernes 20 de marzo de 2026

Esto incluye:

Columbia College

Columbia Law School

Mailman School of Public Health

Diversos programas de grado y posgrado

En términos prácticos, tanto NYU como Columbia concentrarán su receso en la segunda mitad de marzo, varias semanas antes que las escuelas públicas y CUNY, lo que hace que en barrios cercanos a estos campus se note un ambiente más tranquilo esos días, con menos tráfico estudiantil en el metro y en los negocios de la zona.

Jóvenes estudiantes de la Universidad de Columbia en nueva York (Foto: Columbia University)

Cuadro resumen: fechas del spring break 2026 en Nueva York

Sistema / Institución Nivel Nombre oficial Fechas 2026 NYC Public Schools 3K–12 público Spring Recess, schools closed 2 abril – 10 abril CUNY (John Jay, BMCC, Hunter, Queens) Universidad pública Spring Recess – No Classes 1 abril – 9 abril NYU Universidad privada Spring Break 16 marzo – 20 marzo Columbia University Universidad privada Spring Recess / Spring Break 16 marzo – 20 marzo

¿POR QUÉ NO COINCIDEN LAS FECHAS?

La razón es sencilla: cada sistema educativo es autónomo y responde a su propia lógica administrativa y académica. El calendario de NYC Public Schools está diseñado pensando en el distrito escolar más grande del país, coordinando días festivos federales, celebraciones religiosas importantes y necesidades logísticas del sistema público. CUNY maneja su propio esquema universitario, equilibrando las semanas de instrucción, los periodos de exámenes y los tiempos de registro para miles de estudiantes, muchos de ellos adultos que trabajan y estudian al mismo tiempo.

Por su parte, universidades privadas como New York University o Columbia University fijan sus fechas de acuerdo con su calendario semestral interno, buscando mantener consistencia con otros campus y programas internacionales, y en algunos casos alineándose con descansos que facilitan prácticas, internships o viajes académicos. Esto explica por qué para una familia hispana en Queens con un hijo en high school, otro en CUNY y un primo estudiando en Columbia, el spring break 2026 no va a ser una sola semana compartida, sino un rompecabezas de varias fechas.

EN RESUMEN

Si estás organizando viajes o actividades para 2026 en Nueva York, estas son las fechas clave que ya puedes marcar en el calendario de la cocina o en tu app del teléfono:

Marzo 16–20, 2026: Spring break en NYU y Columbia

Abril 1–9, 2026: Receso en la mayoría de CUNY (Spring Recess – No Classes)

Abril 2–10, 2026: Spring recess en escuelas públicas de NYC (schools closed)

Como ves, el “spring break 2026 en Nueva York” no es una sola semana, sino tres bloques distintos dependiendo del tipo de institución, algo muy importante si planeas viajar, inscribir a tus hijos en campamentos, apuntarlos a programas de after-school especiales o simplemente organizar días de descanso en casa. Lo más recomendable siempre será verificar directamente con cada escuela o universidad, ya sea por su página oficial o llamando a la oficina administrativa, pero con esta información oficial ya confirmada puedes planificar con bastante seguridad y evitarte sorpresas de último minuto, algo clave en una ciudad tan intensa.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!