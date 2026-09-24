Starbucks cerrará 250 locales en Norteamérica en los próximos días. En una carta dirigida a los empleados, el director de operaciones de la empresa, Mike Grams, explicó que los locales seleccionados o bien no están ofreciendo resultados financieros aceptables o no pueden brindar el tipo de experiencia que Starbucks quiere para clientes y empleados.

La empresa no indicó el jueves cuáles cafeterías cerrarán ni cuántas están ubicadas en Estados Unidos. Tampoco precisó cuántas de las cafeterías afectadas están sindicalizadas. Más de 700 tiendas de Starbucks en Estados Unidos han votado a favor de sindicalizarse desde finales de 2021, pero Starbucks no respalda el esfuerzo de sindicalización y el sindicato y la empresa aún no han alcanzado un acuerdo laboral.

Grams señaló que Starbucks continúa remodelando sus cafeterías en Norteamérica para hacerlas más acogedoras y atractivas. La compañía prevé que 1.500 tiendas habrán sido remodeladas para el 30 de septiembre, fecha que marca el final del año fiscal de Starbucks.

“Este avance nos ha dado una visión más clara del desempeño de cada ubicación”, manifestó Grams en su carta. “Aunque la mayoría se está beneficiando de este impulso general, algunas cafeterías siguen rindiendo por debajo de lo esperado pese al arduo trabajo y el compromiso de todos ustedes”.

Grams afirmó que Starbucks sigue comprometida con aumentar su número de tiendas en Norteamérica.

Starbucks indicó que trasladará a los empleados a otras tiendas si es posible o brindará apoyo por indemnización si no puede reubicar a un empleado en otro local.