La temporada de Navidad llegó adelantada para los fans de Starbucks y, sobre todo, para los coleccionistas de tazas. Este año, el gran protagonista en las cafeterías de Estados Unidos es un nuevo diseño que ya está generando obsesión en redes: la Bearista Cup, una taza con forma de osito que muchos ya la han rebautizado como la “teddy bear cup”.

Se trata de un vaso de vidrio de 20 onzas, con sorbete incluido, diseñado como un teddy bear con un gorrito verde estilo stocking cap de Starbucks. Su precio es de $29.95 en EE.UU., y está pensada para tu cold brew o cualquier bebida fría favorita. Forma parte de la colección navideña 2025 de la cadena, que llega cargada de colores festivos, detalles dorados y más diseños temáticos.

La llamada "Teddy Bear Cup" de Starbucks se convirtió en uno de los productos más buscados de esta Navidad. | Crédito: Starbucks

¿Cuándo estará disponible la colección en EE.UU.?

La colección navideña —incluida la famosa “Teddy Bear Cup”— estará disponible en tiendas a partir del jueves 6 de noviembre. Los precios de los demás productos de la línea varían entre $19.95 y $39.95, con opciones como un tumbler blanco con cintas doradas ($21.95) y otro decorado con un perrito navideño ($24.95). También regresan los tradicionales ornamentos Red Cup y mini tazas por $12.95.

Los fans de Starbucks ya celebran la llegada de la Navidad con tazas y vasos temáticos. | Crédito: Starbucks

¿Y el menú de Navidad?

El menú de temporada también llega el 6 de noviembre. Entre las bebidas icónicas aparecen el Peppermint Mocha, el Caramel Brûlé Latte y el Iced Sugar Cookie Latte. Los dulces incluyen clásicos como la Snowman Cookie, el Cranberry Bliss Bar y el Sugar Plum Cheese Danish.

Cómo conseguir la Bearista Cup

El vaso de osito estará disponible en todas las tiendas Starbucks desde el 6 de noviembre, al precio de $29.95. Además, podrás pedir que tu bebida sea preparada directamente en tu nueva taza.

Los fans ya están reaccionando en Instagram con entusiasmo:“Odio el café, pero me compraría uno solo por esto”, comentó una usuaria.“Es demasiado cute… lo necesito”, escribió otra.

También llega una línea de Hello Kitty

Starbucks sumará este año una colección especial de Hello Kitty, que incluye:

Peluche de Hello Kitty con delantal verde de Starbucks ($34.95).

Vaso frío de acero de 26 oz ($32.95).

Taza de cerámica de 16 oz ($32.95).

Vaso frío de 24 oz ($24.95).

Botella de agua de 20 oz ($29.95).

Tumbler de acero de 12 oz ($32.95).

La fiebre navideña de Starbucks ya comenzó… y, como cada año, las tazas prometen volar.

