Starbucks quiere que los espectadores de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 prueben lo mismo que disfrutan algunos de sus atletas favoritos. Por eso, la cadena de café anunció una nueva bebida “secreta” creada especialmente para celebrar el evento deportivo. El nuevo producto se llama Iced Brown Sugar Honey Americano y solo puede pedirse a través de la aplicación de Starbucks en Estados Unidos. Se trata de un café Blonde Espresso con miel, cubierto con espuma fría de azúcar morena y un toque de canela.

Un representante de Starbucks explicó a Tasting Table que la bebida está “inspirado en el legado cafetero de Estados Unidos” y recordó que, aunque la compañía opera en más de 40 países, su primera tienda abrió en Estados Unidos, específicamente en Seattle, Washington.

El vocero también señaló que el Iced Brown Sugar Honey Americano fue “diseñado para energizar a los fanáticos mientras animan a sus atletas favoritos”, ya sea que apoyen al equipo de Estados Unidos o a competidores de otros países.

El nuevo café solo puede pedirse mediante la aplicación móvil de la compañía en Estados Unidos. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Además, Starbucks se convirtió en el Socio Oficial de Café del Team USA y vinculó esta bebida del menú oculto con el lanzamiento de un cortometraje titulado “The Coffee Run”, grabado en los Alpes. En el anuncio, baristas atraviesan montañas nevadas para llevar café a los atletas, mostrando qué es lo que piden algunas de las estrellas que aparecen en el video.

Entre los deportistas olímpicos y paralímpicos que participan en el comercial están la patinadora artística Amber Glenn, la piloto de bobsleigh Elana Meyers Taylor, el esquiador nórdico paralímpico Aaron Pike y la atleta multideportiva Oksana Masters.

Mientras los Juegos Olímpicos de Invierno siguen en marcha y los Paralímpicos comienzan el 6 de marzo. Ahora los fanáticos pueden seguir las competencias acompañados de un café inspirado en el Team USA.

El lanzamiento está vinculado a una campaña protagonizada por deportistas olímpicos y paralímpicos del Team USA. (Foto: Starbucks)

Cómo obtener la bebida secreta inspirada en los Juegos Olímpicos de Invierno

Para pedir el Iced Brown Sugar Honey Americano directamente en la app de Starbucks (especialmente en la de USA, donde es más común), sigue estos pasos para encontrarlo o “armarlo” si no te aparece en el buscador principal:

1. Búsqueda Directa

Abre la app y ve a la sección “Order” .

. En la lupa de búsqueda, escribe: “Iced Brown Sugar Honey Americano” .

. Si la tienda tiene los ingredientes (el Honey Blend y el Brown Sugar syrup), te aparecerá directamente para añadir al carrito.

2. Si no aparece (Cómo “armarlo” paso a paso)

A veces las bebidas del “menú secreto” o regionales desaparecen de la búsqueda. Si es tu caso, haz esto:

Selecciona la base: Busca “Iced Caffè Americano”. Cambia el café: Entra en Customization y en “Espresso & Shot Options”, cambia el tueste a Blonde Espresso. Es vital para que combine bien con la miel. Añade los jarabes: Ve a “Flavors” (o Add Syrups), busca Brown Sugar Syrup (Pon 3 pompas para un tamaño Grande) y busca Honey Blend (Pon 2 o 3 pompas). El toque final (Cremosidad): Ve a “Add-ins” y selecciona un Splash de Oatmilk (Leche de avena). En “Toppings”, añade Cinnamon Powder (Canela).

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!