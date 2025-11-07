La Navidad arrancó con fuerza en Starbucks y, esta vez, no fue precisamente por una bebida nueva. La cadena de café encendió las redes con el lanzamiento de su más reciente artículo de colección: una taza que, en cuestión de minutos, pasó de ser una novedad festiva a convertirse en el objeto de deseo de miles de fanáticos en Estados Unidos.

Todo comenzó el miércoles 5 de noviembre, cuando Starbucks presentó oficialmente su Bearista Cold Cup, una pieza de 20 onzas con forma de oso, transparente y con un detalle que encantó a los seguidores de la marca: un popote con tapa que, al insertarse, simula un gorrito verde tipo beanie sobre la cabeza del oso. El anuncio, hecho inicialmente en Instagram, fue suficiente para desatar un frenesí digital que anunciaba lo que ocurriría al día siguiente.

Fans de Starbucks denunciaron que algunas tiendas solo recibieron una o dos unidades del producto. | Crédito: Starbucks

Para el jueves 6 de noviembre, muchos fanáticos madrugaron para acudir a sus tiendas más cercanas con la esperanza de conseguir la codiciada taza. Pero al llegar, la sorpresa fue otra: numerosos usuarios aseguraron en redes sociales que el producto ya estaba agotado. En algunos casos, denuncian que las tiendas solo recibieron una o dos unidades, algo que provocó una ola de frustración entre los seguidores de la marca.

Las quejas no tardaron en multiplicarse. “No está bien que Starbucks haga marketing teniendo solo 1 o 2 unidades en cada tienda y permitiendo que los baristas las compren antes que los clientes”, escribió una usuaria en Instagram.

Otro cliente se mostró aún más desconcertado: “Nuestra tienda local recibió SOLO UNA. ¿Por qué siquiera están promocionando esto?”.

En Reddit, la indignación no fue menor. Un usuario relató haber esperado una hora antes de que la tienda abriera, solo para ver, literalmente frente a sus ojos, cómo un empleado compraba las dos únicas unidades disponibles antes del horario de atención al público.

La percepción de que algunos trabajadores estaban adquiriendo el producto antes que los consumidores sumó más molestia. En varias tiendas, según reclamos en redes, los empleados habrían recibido prioridad o, incluso, habrían comprado de inmediato las pocas unidades disponibles.

Starbucks se pronuncia

Ante la presión pública, Starbucks decidió pronunciarse. Aunque la compañía no explicó cuántas unidades fueron enviadas a cada establecimiento, sí reconoció la magnitud del fenómeno. En un comunicado enviado a People, la cadena admitió: “El entusiasmo por nuestro merchandise superó incluso nuestras expectativas más altas… y pese a enviar más Bearista cups que casi cualquier otro artículo navideño este año, la Bearista cup y otros productos se agotaron rápido.”

La marca también ofreció disculpas: “Entendemos que muchos clientes estaban emocionados por la Bearista cup y nos disculpamos por la decepción que esto pudo haber causado”.

Respecto a si volverá a estar disponible, la gran pregunta que se hacen los consumidores, Starbucks prefirió mantener el misterio. Lo único que adelantó es que habrá “más mercancía emocionante durante esta temporada navideña”, aunque sin detallar si entre esos lanzamientos se incluye o no la famosa Bearista.

Starbucks destacó que su colección de Navidad 2025 incluye más productos festivos que llegarán a tiendas en las próximas semanas. | Crédito: Starbucks

Mientras tanto, la cadena continúa celebrando el inicio de la temporada festiva con su Holiday Menu 2025, disponible desde el 6 de noviembre e integrado por favoritos como el Sugar Cookie y el Iced Gingerbread Chai.

Por ahora, lo único seguro es que la “Teddy Bear Cup” se convirtió en un fenómeno instantáneo y en uno de los productos más peleados de la Navidad Starbucks 2025. Si regresa o no, Starbucks aún guarda silencio.

