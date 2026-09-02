El Condado de Los Ángeles demandó a State Farm al acusarla de haber manejado de manera sistemáticamente injusta, ilegal y engañosa las reclamaciones de personas afectadas por los incendios Eaton y Palisades de enero de 2025. La acción legal se basa en cientos de quejas de asegurados que reportaron retrasos, negativas y pagos insuficientes para reparar o reconstruir sus viviendas. ¿En qué consiste la demanda, qué busca el condado y cómo respondió la aseguradora? A continuación, te lo explicamos.

La demanda busca restitución para los asegurados, sanciones civiles y medidas frente a presuntos riesgos de salud asociados con una evaluación o remediación insuficiente de daños por humo (Foto: Marcin Golba / NurPhoto via AFP)

¿QUÉ DICE LA DEMANDA CONTRA STAT FARM?

La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y sostiene que State Farm habría violado las leyes de California sobre competencia desleal y publicidad engañosa. Estas acusaciones deberán probarse en el proceso judicial, se lee en el sitio web de NBC Los Angeles.

Entre las prácticas que se le atribuyen a la empresa están:

Demorar la investigación, el procesamiento y el pago de reclamaciones.

Denegar o pagar por debajo del monto debido en reclamos por viviendas destruidas, dañadas o afectadas por humo y cenizas.

Cambiar repetidamente a los ajustadores asignados a un mismo caso, lo que, según las autoridades, dificultaba y alargaba la resolución de los reclamos.

Poner obstáculos para que los asegurados se comunicaran con los ajustadores.

No cubrir adecuadamente los gastos adicionales de vivienda –conocidos como Additional Living Expenses o ALE– para familias que tuvieron que vivir temporalmente fuera de su hogar.

Rehacer estimaciones previas de pérdidas para reducir los pagos.

Desalentar reclamos o no evaluar debidamente daños por humo, incluso en casas que no se quemaron pero que pudieron quedar contaminadas, publica USA Today.

El condado argumenta que esas conductas no solo perjudicaron económicamente a los titulares de pólizas, sino que prolongaron su desplazamiento, retrasaron la reconstrucción y pudieron contribuir a riesgos de salud por viviendas que no recibieron pruebas y remediación adecuadas frente a contaminación por humo. La acusación incluye que algunas personas habrían sido presionadas a volver a casas aún contaminadas, señala Reuters.

¿QUÉ BUSCA LOS ÁNGELES?

El condado de Los Angeles solicita que un juez ordene a State Farm detener las conductas alegadas y cumplir sus obligaciones con los asegurados. También pide: restitución económica para sobrevivientes de los incendios, multas civiles y medidas para atender los presuntos riesgos continuos de salud vinculados con la falta de evaluación y remediación de humo y sustancias tóxicas.

Es decir, Los Angeles no demanda a la aseguradora simplemente por cerrar o encarecer pólizas, sino por la manera en que, según la querella, habría administrado los reclamos de asegurados que ya tenían cobertura cuando ocurrieron los incendios.

Los Ángeles demanda a State Farm y busca compensación para víctimas de los incendios (Foto: State Farm / Instagram)

LA RESPUESTA DE STATE FARM

State Farm rechazó las acusaciones del condado de Los Ángeles y afirmó que “discrepa firmemente” de la manera en que las autoridades describieron su respuesta a las reclamaciones de víctimas de los incendios Eaton y Palisades de 2025. La compañía dijo que revisará la demanda y responderá mediante el proceso legal correspondiente, publica CBS News.

En su declaración, la aseguradora sostuvo que los sobrevivientes de incendios forestales merecen apoyo, respuestas claras y un proceso de reclamaciones justo. También subrayó que las prácticas de seguros en California están reguladas por el Departamento de Seguros estatal y aseveró que colaboró plenamente con la revisión que realizó esa agencia.

Asimismo, defendió su gestión dando a conocer las siguientes cifras:

Afirmó haber pagado más de US$6,200 millones en reclamaciones relacionadas con los incendios de Los Ángeles de 2025.

Señaló que cerca de US$1,000 millones de ese monto corresponden a daños provocados por humo.

Indicó que ha cerrado aproximadamente el 78% de las reclamaciones vinculadas con esos incendios.

Dijo que continúa trabajando directamente con los clientes cuyos expedientes siguen abiertos y que evalúa cada caso de acuerdo con los hechos de la pérdida y la cobertura incluida en la póliza.

La demanda continúa en trámite, por lo que las acusaciones del Condado de Los Ángeles todavía no han sido resueltas por un tribunal.