El Condado de Los Ángeles demandó a State Farm al acusarla de haber manejado de manera sistemáticamente injusta, ilegal y engañosa las reclamaciones de personas afectadas por los incendios Eaton y Palisades de enero de 2025. La acción legal se basa en cientos de quejas de asegurados que reportaron retrasos, negativas y pagos insuficientes para reparar o reconstruir sus viviendas. ¿En qué consiste la demanda, qué busca el condado y cómo respondió la aseguradora? A continuación, te lo explicamos.
¿QUÉ DICE LA DEMANDA CONTRA STAT FARM?
La demanda fue presentada ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y sostiene que State Farm habría violado las leyes de California sobre competencia desleal y publicidad engañosa. Estas acusaciones deberán probarse en el proceso judicial, se lee en el sitio web de NBC Los Angeles.
Entre las prácticas que se le atribuyen a la empresa están:
- Demorar la investigación, el procesamiento y el pago de reclamaciones.
- Denegar o pagar por debajo del monto debido en reclamos por viviendas destruidas, dañadas o afectadas por humo y cenizas.
- Cambiar repetidamente a los ajustadores asignados a un mismo caso, lo que, según las autoridades, dificultaba y alargaba la resolución de los reclamos.
- Poner obstáculos para que los asegurados se comunicaran con los ajustadores.
- No cubrir adecuadamente los gastos adicionales de vivienda –conocidos como Additional Living Expenses o ALE– para familias que tuvieron que vivir temporalmente fuera de su hogar.
- Rehacer estimaciones previas de pérdidas para reducir los pagos.
- Desalentar reclamos o no evaluar debidamente daños por humo, incluso en casas que no se quemaron pero que pudieron quedar contaminadas, publica USA Today.
El condado argumenta que esas conductas no solo perjudicaron económicamente a los titulares de pólizas, sino que prolongaron su desplazamiento, retrasaron la reconstrucción y pudieron contribuir a riesgos de salud por viviendas que no recibieron pruebas y remediación adecuadas frente a contaminación por humo. La acusación incluye que algunas personas habrían sido presionadas a volver a casas aún contaminadas, señala Reuters.
¿QUÉ BUSCA LOS ÁNGELES?
El condado de Los Angeles solicita que un juez ordene a State Farm detener las conductas alegadas y cumplir sus obligaciones con los asegurados. También pide: restitución económica para sobrevivientes de los incendios, multas civiles y medidas para atender los presuntos riesgos continuos de salud vinculados con la falta de evaluación y remediación de humo y sustancias tóxicas.
Es decir, Los Angeles no demanda a la aseguradora simplemente por cerrar o encarecer pólizas, sino por la manera en que, según la querella, habría administrado los reclamos de asegurados que ya tenían cobertura cuando ocurrieron los incendios.
LA RESPUESTA DE STATE FARM
State Farm rechazó las acusaciones del condado de Los Ángeles y afirmó que “discrepa firmemente” de la manera en que las autoridades describieron su respuesta a las reclamaciones de víctimas de los incendios Eaton y Palisades de 2025. La compañía dijo que revisará la demanda y responderá mediante el proceso legal correspondiente, publica CBS News.
En su declaración, la aseguradora sostuvo que los sobrevivientes de incendios forestales merecen apoyo, respuestas claras y un proceso de reclamaciones justo. También subrayó que las prácticas de seguros en California están reguladas por el Departamento de Seguros estatal y aseveró que colaboró plenamente con la revisión que realizó esa agencia.
Asimismo, defendió su gestión dando a conocer las siguientes cifras:
- Afirmó haber pagado más de US$6,200 millones en reclamaciones relacionadas con los incendios de Los Ángeles de 2025.
- Señaló que cerca de US$1,000 millones de ese monto corresponden a daños provocados por humo.
- Indicó que ha cerrado aproximadamente el 78% de las reclamaciones vinculadas con esos incendios.
- Dijo que continúa trabajando directamente con los clientes cuyos expedientes siguen abiertos y que evalúa cada caso de acuerdo con los hechos de la pérdida y la cobertura incluida en la póliza.
La demanda continúa en trámite, por lo que las acusaciones del Condado de Los Ángeles todavía no han sido resueltas por un tribunal.