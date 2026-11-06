WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó el viernes que Stephen Miller reemplazará a Susie Wiles como jefe de despacho de la Casa Blanca, apenas unos días después de que los republicanos perdieran el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

Miller es un arquitecto clave de las políticas migratorias de línea dura del gobierno estadounidense. Es uno de los asesores más cercanos y veteranos de Trump, y se incorporó a su campaña presidencial de 2016 como redactor de discursos. Actualmente se desempeña como subjefe de despacho de la Casa Blanca para políticas y supervisa una amplia cartera, aunque es más conocido por su papel en la política migratoria de Trump.

La reorganización del personal indica que Trump, que ahora enfrenta a un Congreso combativo que pronto estará controlado por los demócratas, se resiste a adoptar un enfoque conciliador tras las elecciones del martes. Miller es un defensor tenaz de Trump y de su lema de poner a “Estados Unidos primero”, y ha desarrollado un conocimiento profundo y sofisticado del poder ejecutivo de un presidente y de cómo funciona el gobierno federal, lo que augura un posible estallido de acciones ejecutivas en los dos últimos años de la presidencia de Trump.

Wiles le presentó su renuncia a Trump el jueves por la noche, según dijo una persona familiarizada con los hechos, que habló bajo condición de anonimato para describir la conversación privada. Trump elogió a Wiles en una publicación en Truth Social y señaló que ella seguiría trabajando para su organización política.

“Servir al presidente Trump en la Casa Blanca ha sido el honor de toda una vida. Estoy muy orgullosa de haber sido parte de lo que hemos logrado juntos, desde asegurar nuestra frontera y recortar impuestos hasta fortalecer nuestra economía y poner a Estados Unidos primero”, expresó Wiles en una publicación en redes sociales poco después del anuncio de Trump. Añadió que su compromiso con “el presidente y la misión” no cambiará.