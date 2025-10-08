Desde que se implementaron las políticas migratorias de ICE , miles de inmigrantes latinos son detenidos y arrestados en distintos centros de detención . Sin embargo, los propios internos denuncian que están viviendo condiciones inhumanas. En un caso reciente, Ariana Matos siente angustia por la situación actual de su esposo, Jorge Pedrozo, recluido en el centro de detención de inmigrantes de East Montana, Texas.

Según Univision Noticias, este hombre no sería el único que realizó esta denuncia, pues los demás reclusos también se unieron a la causa para informar sobre la insalubridad que se está viviendo en la mencionada prisión para inmigrantes.

Te comentaré que el medio citado pudo recabar algunas fotografías donde efectivamente están mostrando las duras condiciones que viven estos reclusos. Se aprecia los desperdicios que están dispersados por los pasillos y la suciedad en los servicios higiénicos. Esto fue suficiente para que Ariana entre en conmoción.

Jorge Pedrozo está recluido en East Montana, Texas. Está separado de su esposa e hija. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“Verdaderamente, lo que están haciendo no es justo. Tú puedes tener una persona detenida, tú puedes tener una persona presa, pero no así. Ellos no son animales”, fueron las palabras de esta inmigrante a Univision Noticias.

Cuando la esposa de este detenido observó dichas imágenes, expresó que sintió “asco y tristeza”, pues nunca imaginó que realmente se le brindaría este tipo de tratos a los inmigrantes detenidos.

También debo indicarte que el esposo tuvo la oportunidad de responder por qué no se asea los espacios de la prisión donde está recluido. Su respuesta generó incertidumbre y preocupación: “No nos dan explicación”.

Esta fue la respuesta de Jorge Pedrozo al preguntarle por qué no se aplica el aseo en el centro de detención donde está recluido. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

El DHS niega acusaciones

A pesar de las fotografías expuestas por este medio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se pronunció mediante un comunicado. En él, puntualizó que estas denuncias por las condiciones inhumanas en East Montana son “falsas”.