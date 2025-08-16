Recientemente, se han registrado casos de inmigrantes que no tiene más opción que autodeportarse debido a las graves enfermedades que les impiden seguir en el territorio estadounidense. En esta ocasión, te compartiré el caso de Laura Arenas, una mujer colombiana que, hace poco, fue diagnosticada con cáncer terminal de estómago.

La latina llegó, junto a su menor hijo, a Estados Unidos en el 2022 cargada de sueños por cumplir, pues pretendía conseguir mejores oportunidades que le ayuden a progresar. Sin embargo, en menos de dos meses, esa visión objetiva se fue diluyendo rápidamente.

Su pareja de vida, Luis, fue arrestado por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Si bien esto fue un duro golpe emocional, Laura siguió trabajando para seguir brindándole una mejor calidad de vida a su hijo, pero su buen ánimo se derrumbó cuando le detectaron la grave enfermedad.

Como primer síntoma, la madre colombiana señala que se la había perdido el apetito. (Crédito: @primerimpacto / TikTok)

“Yo perdí el apetito, pues yo pensé que era normal por lo que estaba pasando (por el arresto de su pareja)”, fueron las palabras de Laura a Primer Impacto de Univision.

La colombiana no le tomó importancia; además, no quería asistir a un hospital por temor a ser detenida por las autoridades migratorias. No obstante, cuando notó que la zona de su vientre se hinchaba cada vez más y el dolor era intenso, no tuvo más opción que acudir a recibir atención médica.

La madre trabajaba arduamente para brindarle una mejor calidad de vida a su hijo. (Crédito: @primerimpacto / TikTok)

“Le recomiendo que se vaya para su país”

Laura comenta que el doctor que la atendió fue “cruel” para diagnosticarle que padecía de cáncer estomacal con metástasis peritoneal y a los ovarios. Desafortunadamente, esta condición de salud que presenta no tiene cura y ha ocasionado que tenga trombosis, lo que requiere otro tratamiento.

Ella no cuenta con un estatus migratorio ni un seguro de salud en Estados Unidos. Si bien le recetaron unas pastillas para aliviar estos dolores, Laura no puede costearlas, ya que debería pagar un aproximado de US$ 1,000. Por esa razón, el doctor le recomendó que se regrese a su país.

Laura no cuenta con un seguro de salud en este país que le permitiría ahorrar los gastos del tratamiento que necesita. (Crédito: @primerimpacto / TikTok)

En un primer momento, deseaba recibir atención en este país, pero no cuenta con los documentos legales necesarios para que acceda al servicio. Ante el panorama desalentador, la inmigrante de este caso se mantiene pensativa por saber qué le esperará a su hijo. Por un primer momento, consideró que lo adecuado era que regrese a Colombia.

@primerimpacto ➡️ Madre hispana con cáncer decide ‘autodeportarse’ y tratar de salvar su vida: ICE arrestó a su esposo. Laura Arenas, de 32 años, llegó a EEUU en 2022 junto a su esposo y su hijo. Hace dos meses su compañero de vida fue arrestado por Inmigración y ella empezó a sentirse enferma. Fue diagnosticada con un cáncer terminal, no tiene seguro de salud debido a que es indocumentada y la medicina para su tratamiento es muy costosa. Ante el difícil panorama, decidió 'autodeportarse' a Colombia. 📺 No te pierdas Primer Impacto de lunes a viernes a las 5pm/4C por @univision. #Inmigración #PrimerImpacto ♬ sonido original - Primer Impacto

