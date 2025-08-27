Los inmigrantes arrestados en centros de detención no solo tienen que lidiar con la separación de sus familias y una posible deportación, sino que también deben luchar contra los malos pensamientos que invaden su mente durante el encierro. Lamentablemente, existen casos de personas que se dejan agobiar por estas ideas. Recientemente, la esposa de un latino arrestado en Folkston ha comentado que su salud mental se ha visto gravemente afectada.

Clara Ruiz Villa es la protagonista de esta historia. Ella es esposa de Antonio Aguirre Villa, quien fue detenido por los agentes de ICE en Georgia. Han pasado dos meses y las noticias que ha recibido sobre el estado mental de su pareja no son nada alentadoras.

Ella cuenta a Univision Noticias que, recientemente, recibió una llamada de Antonio y ha sentido mucha preocupación ante las confesiones que le brindó. “Temo mucho por su vida, su voz es irreconocible”, dijo.

Clara contó que su esposo ha querido atentar contra su propia vida. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

No habría tenido problemas mentales

Antonio Aguirre ha pretendido quitarse la vida ante la nueva realidad que le ha tocado afrontar. Esto ha sido sorpresivo para Clara, pues considera que, en 19 años de casados, su esposo no ha tenido este tipo de pensamientos negativos o algún problema mental.

Para ella, su pareja está recibiendo algún tipo de maltrato y eso ha provocado que sienta esta sensación de no seguir luchando por su libertad.

Los días de Antonio Aguirre en prisión están afectando considerablemente su estado mental. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

No le permiten recibir visitas

Ante las confesiones preocupantes de Antonio, los familiares decidieron viajar 6 horas para visitarlo y brindarle la esperanza de que seguirán a su lado, a pesar de la situación desalentadora. No obstante, su esfuerzo en vano.

Cuando llegaron el dicho centro de detención, los agentes no le permitieron el paso. Es más, descubrieron que él está en una celda de aislamiento bajo supervisión permanente.

Clara Ruiz aún sigue manteniendo su fe. Considera que su esposo podrá sobrellevar este momento y no aceptará los pensamientos negativos de su mente. Espera con ansías que su liberación sea pronto.

Antonio Aguirre actualmente está recluido en Folkston, a la espera de ser liberado. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!