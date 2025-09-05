Los operativos del Servicio de Inmigración y Servicios de Aduanas (ICE) están causando que distintas familias latinas en Estados Unidos sean separadas, provocando un profundo vacío. En un caso resiente, una madre residente en Florida quiso contar cómo es su realidad desde que su esposo fue arrestado , ya que está a cargo en su totalidad de sus dos hijos que cuentan con trastorno del espectro autista.

La protagonista de esta conmovedora historia es Eva Espinoza. Pese a la afección que poseen sus hijos, ella y su pareja Joaquín Guerrero se propusieron que le brindarían una calidad de vida como correspondía. Él trabajaba para solventar los gastos familiares; sin embargo, todo cambió cuando regresaba de su centro laboral.

Según lo indicado por la madre, Joaquín estaba en su vehículo conduciendo desde Orlando hacia Tampa Bay, pero, repentinamente, agentes policiales aparecieron y le solicitaron que se estacione debido a las lunas polarizadas de su automóvil.

Cuando le pidieron sus respectivos documentos, los efectivos descubrieron que su licencia de conducir había expirado hace 6 meses, razón por la cual le hicieron la siguiente pregunta: cuál era su estatus migratorio . Esto ocasionó que sea detenido y trasladado a Pinellas County Jail, Clearwater.

Pide justicia para su esposo

Eva afirma que la detención de su esposo es totalmente injusta, pues no ha cometido delitos durante su estancia en Estados Unidos. Es más, puntualizó que el objetivo de estos operativos de ICE no necesariamente está dirigidos a criminales, sino a latinos en general.

“(Pido) Justicia porque es mentira lo que están diciendo que solamente (están capturando) a los criminales. Mi esposo no tiene ningún récord criminal, él no debería estar en esa situación. Sé que no soy la única persona que está pasando por esto”, dijo a Univision Tampa Bay .

Necesita del apoyo de Joaquín

Además del profundo dolor que sintió al ser separada de Joaquín, Eva considera que “se le está haciendo muy difícil” hacerse cargo sola de sus dos hijos con autismo. Asegura que no puede cuidarlos y solventar los costos de las terapias que necesitan.

“Mi esposo siempre creyó y sigue creyendo que nunca fuéramos una carga para el gobierno (de Estados Unidos) en el sentido de no pedir medicamentos, estampillas, nada”, expresó.

Por ahora, la madre tendrá que seguir esforzándose y mostrar una actitud resiliente ante el panorama complicado que está afrontando por el bienestar de sus dos hijos. Sin embargo, no pierde la esperanza de que su esposo Joaquín sea liberado.

