El sorteo del Mega Millions que se realizó el último viernes 26 de septiembre ha alegrado a muchas personas en Estados Unidos, pero especialmente a una. Y es que, a raíz del mismo, ganó $2 millones. Su boleto de la suerte lo adquirió en un local de Chesapeake (ciudad en Virginia). Si te interesa saber más sobre el caso, esta nota es para ti.

Para empezar, te digo que los números que salieron en el sorteo del mencionado día fueron 4, 21, 27, 33, 49 y la Mega Ball fue 21. Te lo comento para que revises bien tus tickets. Ahora, volviendo al caso de la afortunada persona, cuya identidad no ha sido revelada, te digo que acertó los cinco primeros números, razón por la cual ganó $1 millón; sin embargo, su boleto tenía el multiplicador x2. Es por eso que su premio se duplicó. Además, solo le faltó la Mega Ball para llevarse el premio mayor, que en ese entonces era de aproximadamente $474 millones (con la opción en efectivo de $219.4 millones).

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

La dirección exacta

Con respecto a dónde adquirió su ticket de la suerte, te comento que 13newsnow.com informó que compró su boleto en Wawa, que está ubicado en 471 Kempsville Road, en Chesapeake, Virginia. Ahora que lo sabes, podrías visitar el establecimiento para probar suerte ahí.

El momento en que una persona compra un boleto de Mega Millions en un local de Estados Unidos. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Cabe mencionar que la citada fuente también indicó que la persona que compró el ticket de Mega Millions ganador de $2 millones cuenta con 180 días (desde el viernes 26 de septiembre de 2025 hasta el miércoles 25 de marzo de 2026) para reclamar su premio. Además, precisó que la Lotería de Virginia aconseja firmar el reverso del boleto para acreditar su propiedad.

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Primero que nada, ten en cuenta que los boletos del Mega Millions cuestan $5 por jugada, con un multiplicador incluido. Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. Con respecto a los sorteos, el Mega Millions tiene dos por semana: el del martes y el del viernes. Estos empiezan aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí