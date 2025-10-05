La redada masiva ejecutada en McAllen, Texas , ha ocasionado miedo y tristeza en diversas familias, pues sus distintos integrantes que laboraban en los distintos negocios que se posicionaban en dicha ciudad se encuentran ahora bajo custodia de ICE . En esta ocasión, te compartiré el caso del hijo de una de las detenidas, quien tuvo la valentía de contar cómo logró enterarse.

Para brindarte contexto, los agentes federales de inmigración registraron un total de 5 negocios de ropa usada, logrando arrestar a decenas de trabajadores inmigrantes, según datos otorgados por Noticias Telemundo.

Bajo esta premisa, ‘Eduardo’, quien pidió ser identificado con ese nombre para salvaguardar su identidad, no tuvo idea de lo que realmente ocurrió hasta que, en un momento determinado, un mensaje desconocido llegó a su teléfono.

'Eduardo' se enteró del arresto de su madre tras recibir un mensaje de un número desconocido. (Crédito: Noticias Telemundo/YouTube)

“Yo estaba en el trabajo y me llegó un mensaje de un número desconocido de parte de mi madre. Decía que (agentes de ICE) los tenían rodeados. Tomé mi carro y fui para allá, pero cuando llegué, toda la calle estaba repleta de familiares. Todo estaba cerrado”, declaró.

La madre de ‘Eduardo’ no era aquella transeúnte que tuvo la mala fortuna de pasar por dicha zona y ser arrestada por los agentes migratorios. Según las declaraciones del hijo, ella trabajaba en uno de estos negocios de ropa por más de 15 años.

Eso demuestra que estuvo comprometida con su labor; además, era la única que se encargaba de asumir los gastos de su hogar. No obstante, su arresto cambió totalmente el panorama de su familia. Ahora, está recluida en un centro de detención en Edinburg.

Los agentes federales y estatales participaron en este operativo migratorio realizado en McAllen, Texas. (Crédito: Noticias Telemundo/YouTube)

A pesar de este mal momento, su madre le indicó que se encontraba en óptimas condiciones y le solicitó que se preocupara por su hermana menor. Sin embargo, ‘Eduardo’ podrá retomar la tranquilidad al visualizar que ella recuperó su libertad.

Fue así que ya se contactaron con ciertos abogados para saber cómo preparar la defensa legal y así conseguir su liberación. El joven también asistirá al consulado de México para recibir ayuda en estos casos. ¿'Eduardo’ logrará que su madre no sea deportada?

