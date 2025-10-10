Diariamente, se están exponiendo historias de familias que están sintiendo una profunda tristeza al conocer que algunos de sus integrantes terminan bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) . Un claro ejemplo es Samantha, cuya madre tuvo la mala fortuna de ser arrestada y existe una gran posibilidad de que sea deportada a su país natal.

Para ponerte en contexto este caso, se difundió un video en las distintas redes sociales donde se visualiza que Marisela, una hispana que llegó a Estados Unidos hace más de tres décadas, fue interceptada por los agentes de la Patrulla Fronteriza en Berwyn.

A pesar de que una testigo intentó ayudarla, fue en vano, pues esta madre latina, de 53 años, fue abordada hacia un vehículo y trasladada hacia un centro de detención.

Marisela ha vivido por más de 30 años en Estados Unidos. Ahora, podría ser deportada. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Estaba en su día libre

Al enterarse de que su madre pertenece a la lasta liga de inmigrantes detenidos por ICE , Samantha sintió un profundo dolor. Ella cuenta a Univision Chicago que Marisela estaba en su día libre y solo se tomó el tiempo para comprar algunas cosas en una tienda cercana, sin saber que el destino le jugaría una mala pasada.

“Solamente quería ir a la tienda para comprar más ingredientes para una cosa que quería hacer. Desde que aprendí sobre lo que era la inmigración (en Estados Unidos), siempre me ha dado miedo de que un día la iban a agarrar”, dijo.

Samantha intentaba no pensar en dicho momento, pero considera que era inevitable, pues existían grandes posibilidades de que agentes federales de inmigración se hicieran presentas en cualquier momento de sus vidas, pues son una familia latina que no cuenta con los documentos legales necesarios.

Samantha considera que su madre es una inmigrante que no cometió alguna infracción. Exige su liberación. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Teme que sea deportada

A pesar de la distancia entre Marisela y su familia, han logrado comunicarse para que saber cómo se encuentra. Actualmente, está recluida en el centro de procesamiento de ICE en Broadview, pero podría ser transferida a alguna cárcel de inmigración.

El temor de Samantha es que su madre sea expulsada o le soliciten que firme su salida voluntaria de Estados Unidos, pero considera que se trataría de una injusticia, pues asegura que no cuenta con un historial criminal.

“Ella me ha apoyado mucho. Ella no es un criminal, solamente quería apoyar a su familia para que pudieran tener los sueños que ella nunca tuvo”, finalizó.