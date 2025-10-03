Cada cierto tiempo salen a la luz casos de personas que ganaron en el Mega Millions. Si te gusta enterarte de esos hechos, llegaste al lugar correcto, pues aquí te voy a hablar acerca de alguien que adquirió su boleto del mencionado juego en un local de San Francisco (California, Estados Unidos) y acabó ganando más de $2 millones.

Si bien el nombre de la afortunada persona de esta historia no ha sido revelado, sí se conoce que participó en el sorteo del martes 9 de septiembre, cuando los números ganadores fueron 6, 43, 52, 64, 65 y la Mega Ball 22. De acuerdo a NBC Bay Area, citando a la Lotería de California, su suerte le permitió obtener el premio inicial de $754 mil; sin embargo, como su ticket contaba con el multiplicador 3x, acabó ganando $2,263,479. Sí, una fuerte cantidad de dinero.

Puedes participar en el Mega Millions en 45 estados de EE.UU., además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes Estadounidenses. (Foto: RINGO CHIU / AFP) / RINGO CHIU

La dirección del local

Ahora, con respecto al lugar donde adquirió su boleto de la suerte, pues te digo que la mencionada fuente indicó que compró su ticket en la tienda Miss Q’s Convenience, que está ubicada en 838 Washington St. en Chinatown. Habiéndote informado ello, te comento que no estaría mal que vayas a visitar el establecimiento para probar suerte ahí.

El momento en que una persona compra un boleto de Mega Millions en un local de Estados Unidos. (Foto: RINGO CHIU / AFP) / RINGO CHIU

El próximo sorteo del Mega Millions

Si te preguntas cuándo es el próximo sorteo del Mega Millions, te informo que se realizará uno este viernes 3 de octubre. Para esta fecha, hay una gran premio estimado de $520 millones, con la opción en efectivo de $240.1 millones. ¿Te animas a participar?

¿Cómo jugar en el Mega Millions?

Primero que nada, ten en cuenta que los boletos del Mega Millions cuestan $5 por jugada, con un multiplicador incluido. Los jugadores pueden elegir seis números de dos grupos de números separados: cinco números diferentes del 1 al 70 (las bolas blancas) y un número del 1 al 24 (la Mega Ball), o escoger Selección Fácil / Selección Rápida.

Es importante resaltar que se gana el premio mayor al acertar los seis números ganadores en un sorteo. En caso de varios ganadores, el premio se compartirá. Ojo que hay un total de nueve formas de ganar un premio en Mega Millions, que van desde el premio mayor hasta $10, con cinco multiplicadores asignados aleatoriamente en la compra y aplicables a todos los premios que no sean el premio mayor. Con respecto a los sorteos, el Mega Millions tiene dos por semana: el del martes y el del viernes. Estos empiezan aproximadamente a las 11:00 pm, hora del este.

