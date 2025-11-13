El frente frío continúa impactando en Estados Unidos y en lugares como Alabama y Georgia se han registrado advertencias de heladas y sus residentes han enfrentado algunos de los días más congelantes de su historia. La primera gran ola de frío de la temporada también trajo un fenómeno que llamó la atención en más de uno en Florida: las iguanas congeladas que caen de los árboles. Aquí te revelo la verdad de por qué sucede de la mano de un meteorólogo.

Durante la última semana, la nieve ha cubierto el área de los Grandes Lagos y la corriente de aire ártico que afectaba a los dos tercios orientales del país migró hacia el este y sureste desde las Llanuras del Norte, que fueron golpeadas con vientos fríos y nieve durante el fin de semana.

En muchas zonas, los ciudadanos se enfrentaron a una abrupta transición a temperaturas invernales tras haber disfrutado de entre 21 y 27 grados centígrados (entre 70 y 80 grados Fahrenheit).

El frío histórico en Florida ocasionó que las iguanas comenzaran a caer congeladas de los árboles. (Foto: JillianCain / iStock) / JillianCain

Advertencia en Florida por iguanas que caen de árboles

La madrugada del martes 12 de noviembre fue de las más frías, con temperaturas cercanas a los 56 °F, acompañadas de fuertes vientos en gran parte del área. Estos niveles afectaron a una de las especies más visibles del ecosistema urbano de Florida y dio pie a un curioso fenómeno que alarma cada invierno.

Conocido popularmente como “lluvia de iguanas”, sucede cuando estos reptiles quedan inmóviles y pueden caer de los árboles en las noches frías tras “congelarse”. Según el meteorólogo Scott Kleebauer del Centro de Predicción del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, todo tiene una explicación.

“Iguanas, debido a su naturaleza reptiliana, entran en este tipo de modo de supervivencia, y su sistema básicamente se apaga. No están acostumbradas a esos tipos de temperaturas. Solo las experimentan un puñado de veces al año, si acaso”, detalló a The Associated Press sobre este fenómeno natural que impacta a residentes y turistas.

La verdad es que esto no representa la muerte de las iguanas, sino una reacción fisiológica ante el frío extremo. Esto se debe a que al ser animales de sangre fía, no pueden regular su temperatura corporal, por lo que, cuando el termómetro baja de los 10 °C, sus músculos se paralizan temporalmente.

Iguanas caen de árboles en Florida: emiten alerta

El meteorólogo y presentador de noticias Matt Devitt usó su cuenta en Facebook para contar que una gran iguana cayó de un árbol en Port Charlotte, al norte de Fort Myers, durante la madrugada del martes. “No está muerta, solo aturdida por el frío”, explicó el especialista.

El meteorólogo Matt Devitt informó que una gran iguana cayó de un árbol en Port Charlotte, al norte de Fort Myers, durante la madrugada del martes. (Foto: @MattDevittWeather / Facebook)

Y es que tanto para los animales como para los humanos, el frío llegó de golpe tras días cálidos y previo al inicio oficial del invierno previsto para el 21 de diciembre.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos alertó sobre una ola de frío que afecta a gran parte del país, provocando temperaturas mínimas récord en el estado del sol. Según resaltan desde la agencia EFE y Telemundo, las autoridades han emitido avisos de congelamiento y recomendaron a los residentes tener precaución ante la presencia de iguanas inmóviles, las cuales, una vez que el clima mejora, suelen recuperarse y volver a moverse sin daño permanente.

