Tras varios días marcados por condiciones frescas y algo más húmedas de lo habitual en Arizona, el estado entra en una nueva etapa que muchos ya empezaban a esperar. El cambio no será brusco, pero sí sostenido, con señales claras de un patrón más estable que se irá afianzando con el paso de las horas. La atmósfera comienza a acomodarse, dejando atrás el ambiente invernal reciente y dando paso a jornadas que invitan a pasar más tiempo al aire libre. El protagonismo esta semana no lo tendrá la lluvia ni el frío, sino una sensación térmica más agradable, cielos despejados y una calma generalizada que se irá imponiendo en gran parte de Arizona, especialmente en las zonas urbanas y los valles.

A partir del lunes, el pronóstico ya muestra con claridad este giro. En Phoenix, las temperaturas máximas alcanzarán los 73 grados al inicio de la semana, subirán a 74 el martes y llegarán hasta 78 grados el miércoles y jueves. Aunque estos valores no romperán récords, que se sitúan en 81 grados para mitad de semana, sí estarán muy por encima del promedio habitual de 68 grados, lo que confirma un ambiente notablemente más cálido de lo normal para esta época del año.

El pronóstico indica cielos soleados y condiciones secas en gran parte de Arizona. | Crédito: AFP

El tiempo seco será una constante durante toda la semana. El lunes se espera una jornada completamente soleada y esa misma tónica se mantendrá en los días siguientes, sin indicios de nubosidad relevante ni precipitaciones. El único elemento que podría alterar ligeramente la sensación de calma serán los vientos. Se anticipan ráfagas de entre 20 y 25 millas por hora en Phoenix, mientras que en zonas más elevadas del estado podrían alcanzar hasta 30 millas por hora. Aunque el viento perderá algo de intensidad entre martes y miércoles, todavía podrían sentirse brisas durante las tardes.

En cuanto a las temperaturas nocturnas, las madrugadas seguirán siendo frescas al comienzo de la semana, con mínimas en los altos 40 grados. Sin embargo, este descenso también será temporal, ya que a partir del jueves por la mañana los termómetros volverán a ubicarse en los bajos 50 grados en el Valle, reforzando la sensación de un clima más templado y estable.

Sin lluvias a la vista, Arizona se mantendrá bajo un patrón estable y más cálido. | Crédito: Daniel SLIM / AFP

Si se observa el panorama general, el mensaje es claro: no hay señales de lluvia en el pronóstico extendido de 10 días. En su lugar, Arizona quedará bajo el dominio del sol y un patrón seco que se extenderá más allá de esta semana, consolidando un periodo de tiempo ideal para actividades al aire libre y desplazamientos sin sobresaltos climáticos.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!