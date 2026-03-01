El inicio de la primavera meteorológica llega con un giro marcado en el tiempo en Texas. Tras varios días relativamente tranquilos, las temperaturas vuelven a subir con fuerza, pero ese ambiente cálido y ventoso también abre la puerta a un patrón más inestable. Desde este domingo, los termómetros se disparan muy por encima del promedio, mientras aumenta gradualmente la probabilidad de lluvias y tormentas. Lo que comienza como una jornada mayormente cálida y con algo de sol podría transformarse, a mitad de semana, en un escenario con riesgo de clima severo. La combinación de aire cálido, ráfagas intensas y la llegada de sistemas frontales marcará una semana mucho más activa de lo habitual.

Michael Autovino, meteorólogo de CBS News, explicó el panorama con claridad: “Hoy es el primer día de la primavera meteorológica. Vemos algunas nubes por la mañana que darán paso al sol por la tarde, con una pequeña posibilidad de chubascos o tormentas aisladas”. Según detalló, esa probabilidad ronda el 20% esta noche, cuando un frente frío intente avanzar desde el norte, aunque no logrará desplazarse demasiado hacia el sur.

El riesgo de tormentas severas regresa a Texas a partir del miércoles. | Crédito: Mark Felix / AFP

Para este domingo, el ambiente será cálido y ventoso. Las temperaturas subirán hasta los 70s altos y 80s bajos, claramente por encima del promedio para esta época del año. Los vientos se mantendrán alrededor de 15 millas por hora, con ráfagas que podrían alcanzar las 25 mph, reforzando esa sensación de primavera adelantada.

Cambio de clima llegará el miércoles

Sin embargo, el verdadero cambio llegará a partir del miércoles. Autovino advirtió que las probabilidades de lluvia aumentarán entre un 50% y 60% desde el miércoles hasta el próximo fin de semana, lo que refleja un patrón mucho más activo comparado con semanas anteriores. Además, el Storm Prediction Center ha destacado partes del estado bajo amenaza de clima severo para el miércoles.

Las lluvias aumentarán gradualmente en Texas a medida que avance la semana. | Crédito: Mark Felix / AFP

Existe la posibilidad de que algunas tormentas se desarrollen desde el norte, incluyendo zonas cercanas al Red River, y que incluso una o dos puedan avanzar hacia áreas metropolitanas durante la noche. Aunque la probabilidad inicial es cercana al 20%, los expertos recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones, especialmente de cara al fin de semana, cuando también se ha emitido una primera alerta preventiva.

En resumen, la semana en Texas combinará calor por encima del promedio, ráfagas intensas y un aumento progresivo en el riesgo de tormentas severas. Es el típico escenario primaveral donde el sol y el clima extremo pueden convivir en cuestión de horas. Mantenerse informado será clave para anticiparse a cualquier cambio repentino en el pronóstico.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!