El cierre del año llega con abrazos, viajes, cenas largas y reuniones que muchos esperan con ilusión. Sin embargo, este ambiente festivo también se ha convertido en el escenario perfecto para la propagación de la gripe y otros virus respiratorios en Estados Unidos. Con aeropuertos llenos, casas abarrotadas y encuentros que se extienden hasta la madrugada, el riesgo de enfermarse aumenta justo cuando nadie quiere empezar el Año Nuevo 2026 en cama. La preocupación no es menor: los contagios siguen en ascenso y los especialistas advierten que aún no se ha alcanzado el pico de la temporada. Por eso, ante la pregunta inevitable de ¿cómo cuidarnos sin dejar de celebrar?, un doctor ofrece recomendaciones para recibir el nuevo año sanos y fuertes, sin renunciar a las festividades.

De acuerdo con las estimaciones más recientes de las Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), los casos de gripe han aumentado en EE.UU. en medio de los viajes y las reuniones navideñas. En lo que va de la temporada, se calcula que al menos 4.6 millones de personas se han enfermado, 49,000 han sido hospitalizadas y 1,900 han fallecido a causa de la gripe. Los expertos prevén que estas cifras continúen subiendo, ya que la gripe suele alcanzar su punto máximo entre diciembre y febrero.

No solo es gripe: varios virus circulando

El doctor Edgar Chávez advierte que no se trata de un solo virus. “Estamos viendo bastante la influenza, el covid todavía está circulando, el resfriado regular, todos estos virus se juntan. La temporada usualmente es de septiembre hasta abril, entonces ahora vamos por el medio de esa temporada y mucha gente se está enfermando”, dijo a Noticias Telemundo.

Según el CDC, en EE.UU. las reuniones y viajes incrementan el riesgo de propagación de virus respiratorios. | Crédito: Crédito Frederic J. BROWN / AFP

Este “cóctel” de virus explica por qué tantas personas presentan síntomas y por qué es tan fácil contagiarse durante reuniones cerradas y viajes largos.

La vacuna sigue siendo clave

Una de las recomendaciones más importantes del especialista es la vacunación contra la gripe. El doctor Chávez recuerda que todas las personas desde los seis meses de edad deberían vacunarse, ya que esta medida previene millones de enfermedades y visitas al médico cada año. Además, reduce de forma significativa el riesgo de complicaciones graves y hospitalizaciones.

El CDC recuerda en EE.UU. la importancia de la vacunación para reducir contagios y hospitalizaciones. | Crédito: Patrick T. Fallon / AFP

Hábitos simples que marcan la diferencia

Más allá de la vacuna, el médico insiste en no descuidar lo básico, especialmente durante las celebraciones:

Dormir al menos 7 u 8 horas por noche.

por noche. Mantener una alimentación balanceada .

. Hidratarse bien, incluso si hay fiestas de por medio.

“Es bastante importante que usted duerma suficiente, que se alimente bien y que se hidrate, pero una de las cosas que todavía puede hacer es ponerse la vacuna de la gripe porque es bastante efectiva para prevenir que termine en el hospital”, indicó el experto.

Precauciones extra en reuniones y viajes

El doctor también recomienda ser más conscientes del entorno:

Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

Usar mascarilla si es posible, especialmente en espacios cerrados.

si es posible, especialmente en espacios cerrados. Lavarse las manos constantemente .

. Mantener cierta distancia cuando alguien presenta síntomas.

“Hay que cuidarse de la gente enferma. Si puede, póngase mascarilla, lávese las manos constantemente y aléjese de esas personas que están enfermas”, recomendó Chávez.

Las celebraciones de Año Nuevo 2026 no tienen por qué convertirse en un recuerdo amargo. Con información, prevención y pequeños cambios en los hábitos, es posible disfrutar de las fiestas y, al mismo tiempo, proteger la salud propia y la de los demás. Porque empezar el año sano no es solo un deseo: también puede ser una decisión.

