En Baltimore, un jugador de la lotería Powerball convirtió un boleto en $500,000. El golpe de suerte llegó en una licorería local, pero mientras el ganador festeja, todos los ojos en Maryland están puestos en el jackpot que ya alcanzó una cifra histórica. Esta es la historia el último sorteo.

El boleto ganador, vendido en Bernie’s Liquors, ubicado en 1414 Martin Boulevard, acertó cinco números, quedándose a un solo paso de alcanzar el premio mayor de $10 millones de la modalidad Double Play. Aun así, la recompensa de $500,000 es una suma que cambia vidas.

Este triunfo marca la tercera vez en menos de una semana que un jugador en Maryland gana medio millón en Double Play. Los dos boletos anteriores, vendidos en Landover Hills Exxon (Landover) y A-1 Laundromat (Riverdale) durante el sorteo del 20 de agosto, también obtuvieron $500,000 cada uno. Como incentivo, la Lotería de Maryland otorgará $1,000 de bono a cada minorista por vender los boletos ganadores.

Esta es la tercera vez en menos de una semana que la lotería Powerball entrega medio millón en Maryland. | Crédito: cbs8.com / AP

Mientras tanto, la verdadera atención está puesta en el jackpot principal de Powerball, que sigue creciendo sin un ganador. Tras el sorteo del lunes, el acumulado se elevó a una cifra histórica: $815 millones en anualidad, o $367.9 millones en efectivo, a disputarse en el próximo sorteo del 27 de agosto.

Desde que se entregó el último premio mayor el 31 de mayo por $204.5 millones, las ventas de Powerball en Maryland han superado los $28.6 millones, con jugadores reclamando más de $7.8 millones en premios. Entre ellos, destacan dos boletos de $1 millón vendidos en Baltimore y Catonsville, además de múltiples pagos de seis cifras distribuidos por todo el estado.

Mientras tanto, el jackpot de la lotería Powerball continúa creciendo, generando expectativa entre los jugadores de todo el estado. | Crédito: AFP / Piero Hatto

¿Qué días se juega el Powerball en Estados Unidos?

Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados. Asegúrese de comprar sus boletos antes de las 9:59 p.m. para participar. Puede agregar Power Play para aumentar los premios que no sean del jackpot, o Double Play para tener la oportunidad de ganar hasta $10 millones en efectivo.

¿Cuáles son los 6 números ganadores más comunes del Powerball?

Según NBC 7 San Diego, en la historia del juego, los números de la Powerball roja que más veces han salido son: 4 (60 veces), 21 (59), 24 (58), 18 (56), 14 y 25 (55 veces cada uno).

¿Cuánto cuesta una jugada de Powerball?

Cada jugada de Powerball cuesta $2. En estados como Idaho y Montana, el juego se combina con Power Play, elevando el precio mínimo a $3 por jugada. Para participar, seleccione cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas y uno del 1 al 26 para la Powerball roja.

