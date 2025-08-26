Un residente de Georgia acaba de despertar con una gran sonrisa: la Lotería del estado confirmó que un boleto vendido en el Estado del melocotón resultó ganador de $1 millón de dólares en el sorteo de Powerball del lunes 25 de agosto.

Aunque nadie acertó la combinación perfecta que otorgaba el premio mayor, el jackpot creció hasta $815 millones de dólares, lo que lo convierte en el séptimo más grande en la historia del Powerball.

Los números sorteados fueron 16, 19, 34, 37, 64 y el Powerball 22, con un multiplicador Power Play de 3.El boleto vendido en Georgia coincidió con todas las bolas blancas, pero no con la Powerball roja, lo que le aseguró el premio de un millón. Otro jugador en Texas también se llevó la misma cantidad.

La Lotería de Georgia no ha revelado detalles sobre el lugar donde se vendió el boleto ganador, ni tampoco la identidad del afortunado.

Al no haber un ganador del premio mayor, el Powerball subió a $815 millones, el séptimo más alto de su historia. | Crédito: Reuters

Próximo sorteo: un premio histórico

El próximo sorteo se realizará este miércoles 27 de agosto, y será el 38.º consecutivo sin ganador del jackpot.

Quien resulte agraciado podrá escoger entre dos opciones:

Un pago único de $367.9 millones antes de impuestos.

millones antes de impuestos. El premio completo de $815 millones, distribuido en 30 pagos durante 29 años.

Los últimos grandes ganadores

En lo que va del año, varios jugadores se han llevado premios multimillonarios en Powerball:

El 31 de mayo , un participante de California ganó $205 millones .

, un participante de California ganó . El 26 de abril , un jugador de Kentucky obtuvo $168 millones .

, un jugador de Kentucky obtuvo . El 29 de marzo , un residente de Anaheim, California, ganó $526.5 millones .

, un residente de Anaheim, California, ganó . El 18 de enero , otro participante se llevó $331 millones .

, otro participante se llevó . Y el 7 de diciembre pasado, un jugador en Nueva York obtuvo $256 millones.

Georgia tampoco es ajena a los grandes premios: el 23 de octubre de 2023, un solo boleto vendido en el estado se llevó el jackpot de $478.2 millones.

El próximo sorteo del Powerball será este miércoles, marcando el sorteo número 38 sin ganador del jackpot. | Crédito: cnbc.com

Cómo se juega Powerball

Participar en Powerball es sencillo: cada boleto cuesta $2 dólares por jugada. El jugador debe elegir cinco números entre 1 y 59, más un sexto número entre 1 y 26, conocido como el Powerball.

También existe la opción del “Power Play”, que por un costo adicional multiplica las ganancias en premios secundarios hasta por diez veces.

Los sorteos se celebran todos los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. (hora del Este), en el estudio de la Lotería de Florida, en Tallahassee.

Powerball está disponible en 45 estados de EE.UU., además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

