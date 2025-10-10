Durante las detenciones realizadas por los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , se han revelado historias inesperadas que te causarán una sorpresa. Por suponer, en esta ocasión, te compartiré el caso de Reyna González Ortega, una inmigrante mexicana que residía en Houston y fue detenida mientras sufría un ataque de esquizofrenia.

Quizás te parezca un poco empático por parte de los agentes federales ante la condición mental de esta mujer, pero existió un motivo que obligó a estas autoridades a detenerla sin dudarlo un segundo.

Según información compartida por Univision Noticias, Luis Antonio Medrano, su esposo, había llamado a las autoridades policiales con el propósito de recibir ayuda, pues ella había recaído en un episodio de esquizofrenia. Solo deseaba que los efectivos le ayudarán a trasladarla a un hospital, pero el resultado fue inesperado.

No era la primera vez que Reyna presentaba estos episodios de esquizofrenia. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Los policías de Houston entendieron que dicho hombre los contactó porque Reyna Gonzáles intentaba agredirlo y, por esa razón, procedieron a detenerla.

“El policía llegó directo, ella estaba sentada en la cama y le preguntó: ‘¿Golpeaste a tu esposo?’. Mi esposa dijo que no y entonces él le dijo: ‘Voltéate, te voy a poner las esposas’. La llevó a la patrulla y nos dijo que la iba a llevar a la cárcel", contó Luis Antonio.

Según el Departamento de Policía de Houston, Reyna González “sufría problemas de salud mental y no había tomado su medicina” en aquel día. Además, señaló que agredió a su esposo más de una vez, ocasionando una lesión de consideración en su dentadura.

Los agentes policiales no dudaron en arrestar a Reyna, pues consideraron que había agredido violentamente a su esposo. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Fue deportada

A inicios de agosto, los cargos contra Reyna González fueron desestimados; eso significaba que saldría en libertad. Por lo tanto, su esposo se dirigió a la prisión donde estaba recluida para recogerla y, a la vez, pagar una parte de la fianza de $5,000, pero quedó sorprendido al saber que su custodia fue trasladada a ICE.

A pesar de los distintos intentos y múltiples correos para conseguir que esta inmigrante mexicana obtuviera su libertad, la agencia dictaminó que Reyna debería ser deportada a su país natal. La decisión ha ocasionado un profundo dolor en esta familia.

Esta nueva realidad obligó a Luis Antonio abandonar los distintos objetivos que tenía planificado en Estados Unidos para dirigirse a México con el propósito de encontrar a su esposa. Eso quiere decir que comenzaré nuevamente.

“Yo la tengo que cuidar. No la puedo dejar solita, así como anda. En esta vida, uno escoge una mujer para toda la vida y así va a ser”, finalizó