Con la llegada de la temporada de huracanes 2026, miles de familias en Florida ya comienzan a prepararse ante posibles tormentas y emergencias climáticas. Para ayudar a la comunidad, las organizaciones Farm Share y Global Empowerment Mission (GEM) realizarán una gran entrega gratuita de suministros de emergencia en diferentes ciudades del estado. El evento busca apoyar a familias, adultos mayores y residentes que necesiten artículos esenciales para enfrentar cortes de energía, fuertes lluvias o evacuaciones. Las jornadas se llevarán a cabo en varios condados de Florida y los asistentes podrán recibir productos completamente gratis hasta agotar existencias.
¿Qué suministros gratuitos entregarán en Florida?
Durante la jornada de preparación para huracanes, las familias podrán recibir distintos artículos esenciales sin costo. Entre los productos que serán distribuidos se encuentran:
- Linternas y lámparas de cabeza
- Ponchos impermeables
- Velas
- MRE (comidas listas para consumir)
- Mantas de emergencia
- Kits de dignidad
- Polvo hidratante
- Agua
- Bolsas para ropa
- Comida para perros
Los organizadores explicaron que el objetivo es ayudar a las comunidades más vulnerables a prepararse antes de que comiencen las tormentas más fuertes de la temporada.
Lugares de entrega de suministros gratis en Florida
Las organizaciones anunciaron que la distribución principal será el 6 de junio de 2026, mientras que en Hialeah el evento especial se realizará el domingo 7 de junio. Todos los puntos de entrega funcionarán desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., aunque las autoridades recomiendan llegar temprano debido a la alta demanda.
Condado de Miami-Dade
Iglesia Misionera Antioch de Miami Gardens
21311 NW 34th Ave, Miami Gardens, FL 33056
Parque Homestead – Harris Field
1034 NE 8th St, Homestead, FL 33030
Hialeah (evento especial el 7 de junio)
Milander Park
4700 Palm Ave, Hialeah, FL 330
Condado de Broward
Amerant Bank Arena – Sunrise
1 Panther Pkwy, Sunrise, FL 33323
Parque Vincent Torres de Lauderdale Lakes
4431 NW 36th Street, Lauderdale Lakes, Florida
Condado de Duval
Iglesia Celebration de Jacksonville
9555 RG Skinner Pkwy, Jacksonville, FL 32256
Condado de Collier
Iglesia Next Level de Fort Myers
12400 Plantation Rd, Fort Myers, FL 33966
Condado de Palm Beach
Parque Belle Glade Hand
500 W Canal St S, Belle Glade, FL 33430
Condado de Leon
Departamento de Salud del Condado de Leon – Tallahassee
2965 Major James Morgan Jr. Way, Tallahassee, Florida
Lo que debes saber antes de asistir
Farm Share y GEM indicaron que el acceso será por orden de llegada y que los suministros estarán disponibles hasta agotar existencias. Por eso, recomendaron a los residentes acudir temprano para asegurar los productos.
Además, las organizaciones invitaron a los asistentes a compartir la información con familiares, amigos, iglesias y grupos comunitarios para que más personas puedan prepararse ante la temporada de huracanes 2026 en Florida.
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