Con la llegada de la temporada de huracanes 2026, miles de familias en Florida ya comienzan a prepararse ante posibles tormentas y emergencias climáticas. Para ayudar a la comunidad, las organizaciones Farm Share y Global Empowerment Mission (GEM) realizarán una gran entrega gratuita de suministros de emergencia en diferentes ciudades del estado. El evento busca apoyar a familias, adultos mayores y residentes que necesiten artículos esenciales para enfrentar cortes de energía, fuertes lluvias o evacuaciones. Las jornadas se llevarán a cabo en varios condados de Florida y los asistentes podrán recibir productos completamente gratis hasta agotar existencias.

¿Qué suministros gratuitos entregarán en Florida?

Durante la jornada de preparación para huracanes, las familias podrán recibir distintos artículos esenciales sin costo. Entre los productos que serán distribuidos se encuentran:

Linternas y lámparas de cabeza

Ponchos impermeables

Velas

MRE (comidas listas para consumir)

Mantas de emergencia

Kits de dignidad

Polvo hidratante

Agua

Bolsas para ropa

Comida para perros

Los organizadores explicaron que el objetivo es ayudar a las comunidades más vulnerables a prepararse antes de que comiencen las tormentas más fuertes de la temporada.

Florida realizará entregas gratuitas de suministros para ayudar a los residentes durante la temporada de huracanes 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Lugares de entrega de suministros gratis en Florida

Las organizaciones anunciaron que la distribución principal será el 6 de junio de 2026, mientras que en Hialeah el evento especial se realizará el domingo 7 de junio. Todos los puntos de entrega funcionarán desde las 9:00 a.m. hasta las 12:00 p.m., aunque las autoridades recomiendan llegar temprano debido a la alta demanda.

Condado de Miami-Dade

Iglesia Misionera Antioch de Miami Gardens

21311 NW 34th Ave, Miami Gardens, FL 33056

Parque Homestead – Harris Field

1034 NE 8th St, Homestead, FL 33030

Hialeah (evento especial el 7 de junio)

Milander Park

4700 Palm Ave, Hialeah, FL 330

Condado de Broward

Amerant Bank Arena – Sunrise

1 Panther Pkwy, Sunrise, FL 33323

Parque Vincent Torres de Lauderdale Lakes

4431 NW 36th Street, Lauderdale Lakes, Florida

Condado de Duval

Iglesia Celebration de Jacksonville

9555 RG Skinner Pkwy, Jacksonville, FL 32256

Condado de Collier

Iglesia Next Level de Fort Myers

12400 Plantation Rd, Fort Myers, FL 33966

Condado de Palm Beach

Parque Belle Glade Hand

500 W Canal St S, Belle Glade, FL 33430

Condado de Leon

Departamento de Salud del Condado de Leon – Tallahassee

2965 Major James Morgan Jr. Way, Tallahassee, Florida

Folleto oficial sobre la entrega de suministros de emergencia gratis en Florida por la temporada de huracanes 2026. | Crédito: Farm Share

Lo que debes saber antes de asistir

Farm Share y GEM indicaron que el acceso será por orden de llegada y que los suministros estarán disponibles hasta agotar existencias. Por eso, recomendaron a los residentes acudir temprano para asegurar los productos.

Además, las organizaciones invitaron a los asistentes a compartir la información con familiares, amigos, iglesias y grupos comunitarios para que más personas puedan prepararse ante la temporada de huracanes 2026 en Florida.

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