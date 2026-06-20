Con el arranque de las vacaciones de verano en las escuelas de Estados Unidos, muchos padres dejan atrás las preocupaciones académicas, pero se enfrentan a un problema distinto: las familias que se apoyaban en los desayunos y almuerzos escolares ya no tienen claro cómo garantizar esas comidas mientras dura el receso. En algunos hogares, los adultos pasan casi todo el día trabajando y les resulta difícil hacerse cargo de la preparación, y en otros, el ingreso no alcanza para llenar la despensa. Para aliviar esa situación se implementó SUN Bucks, un programa federal que entrega 120 dólares por cada menor que cumpla los requisitos, destinados a la compra de alimentos durante las vacaciones en la mayoría de estados del país. Como ese apoyo suele gastarse de forma escalonada, en esta nota detallamos hasta qué fecha se puede usar el beneficio, para que las familias no se lleven una sorpresa al intentar pagar en el supermercado u otros comercios autorizados.

Los fondos cubren un período de tres meses (40 dólares por mes) y se depositan de una sola vez en una tarjeta similar a una tarjeta de débito (EBT). Este beneficio, conocido como EBT de Verano y administrado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), está financiado por el gobierno federal y entrega dinero específico para la compra de alimentos a los niños durante los meses de vacaciones.

El programa se creó para apoyar a los hogares que dependían de las comidas escolares, pero también exige organización: conocer cuándo se cargaron los fondos y hasta qué día se pueden usar es la clave para aprovechar al máximo cada dólar de SUN Bucks (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿CUÁL ES LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LOS FONDOS DE SUN BUCKS?

Si piensas que el dinero depositado por el programa SUN Bucks puede usarse por tiempo indefinido, estás equivocado: estos fondos tienen fecha de caducidad y vencen 122 días después de la fecha en que se cargan en la tarjeta.

Por lo tanto, el plazo de 122 días corre desde la fecha en que se depositan los beneficios en tu tarjeta EBT/SUN Bucks, NO desde el día en que activas la tarjeta ni desde que haces la primera compra. Pasado ese tiempo, el saldo que no usaste caduca y no se puede volver a emitir ni recuperar.

¿Dónde ver la fecha de emisión/disponibilidad?

Según el estado donde te encuentres, normalmente puedes revisar:

Vía web (ebtEDGE u otro portal EBT de tu estado): en estados como Carolina del Norte o DC, te indican que entres a ebtEDGE (o el sitio de EBT que use tu estado) y, al registrarte con tu tarjeta, puedes ver: saldo, fecha de disponibilidad de los beneficios y movimientos.

en estados como Carolina del Norte o DC, te indican que entres a ebtEDGE (o el sitio de EBT que use tu estado) y, al registrarte con tu tarjeta, puedes ver: saldo, fecha de disponibilidad de los beneficios y movimientos. App móvil (ebtEDGE u otra app EBT oficial): descargas la app (por ejemplo, ebtEDGE) y, al iniciar sesión con los datos de tu tarjeta, ves el saldo y la fecha en que se cargaron los fondos.

descargas la app (por ejemplo, ebtEDGE) y, al iniciar sesión con los datos de tu tarjeta, ves el saldo y la fecha en que se cargaron los fondos. Por teléfono (número del reverso de la tarjeta): puedes llamar a la línea de atención de la tarjeta EBT (número que figura atrás). Allí suelen darte saldo y también la fecha en que se depositaron los beneficios, con lo cual puedes contar los 122 días.

¿Avisan días antes que va a caducar la tarjeta SUN Bucks?

En varias jurisdicciones se envía un aviso por correo o notificación antes de que venzan los fondos, indicando la fecha límite para usarlos.

Aun así, las autoridades recomiendan no esperar al aviso y revisar periódicamente el saldo y la fecha de disponibilidad, porque una vez que el dinero expira no se puede reemplazar.

En plena inflación, SUN Bucks ofrece 120 dólares por cada menor elegible para comprar comida en vacaciones (Foto: Freepik)

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