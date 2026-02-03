Faltan pocos días para el Super Bowl LX en el Levi’s Stadium, y si vives en California o planeas viajar a Santa Clara para vivir la experiencia, conviene planificar muy bien cómo llegar. No importa si vas desde San Francisco, Oakland, el South Bay o incluso Sacramento, el estadio —hogar de los San Francisco 49ers— está muy bien conectado por transporte público. Eso sí, en días grandes, el tráfico en la 101 o la 880 puede ser realmente pesado, así que usar tren, tren ligero o autobús es una decisión inteligente. Además, muchos fanáticos eligen esta opción por comodidad: evita los US$50 o más del estacionamiento y te permite disfrutar del ambiente desde antes del kickoff, compartiendo con gente que llega con sus jerseys rojos, gorras, banderas y hasta tamales o nachos para la previa. Por eso, aquí te contaré, paso a paso, las principales formas de llegar al Levi’s Stadium en transporte público, con detalles útiles para no perderte en el intento.

Al Levi’s Stadium se puede llegar con el transporte público (Foto: VTA)

VTA LIGHT RAIL: LA FORMA MÁS DIRECTA DE LLEGAR AL ESTADIO

Si hay una opción que se puede considerar la más sencilla, esa es el VTA Light Rail, el tren ligero que opera en Santa Clara County. Es, sin rodeos, el medio que te deja más cerca del Levi’s Stadium.

El recorrido básico es el siguiente:

Llega a cualquier estación del VTA Light Rail que opere en la Orange Line o la Green Line. Toma un tren con dirección a Great America Station, la parada clave para el estadio. Baja en Great America Station, ubicada al norte del Levi’s Stadium.

Desde allí, el acceso es muy intuitivo. Solo hay que caminar unos minutos por Tasman Drive, siguiendo la señalización o simplemente a la multitud. En días de evento, VTA despliega personal y carteles adicionales para guiar a los asistentes.

Un dato importante: para eventos grandes como el Super Bowl LX en 2026, VTA programa trenes adicionales antes y después del partido, lo que ayuda bastante a evitar largas esperas. Puedes revisar actualizaciones y comprar boletos desde la app oficial de VTA.

VTA BUS: UNA ALTERNATIVA FLEXIBLE Y CERCANA

Otra opción válida es el sistema de autobuses de VTA, especialmente útil si ya estás dentro de Santa Clara o en zonas donde el tren ligero no resulta tan práctico.

En términos generales, conviene buscar rutas que circulen por Tasman Drive o Great America Parkway. En días de evento, VTA suele reforzar rutas como:

Ruta 55

Ruta 57

Ruta 59

Las paradas más recomendadas son:

Tasman Dr & Great America Parkway

Tasman Dr & Calle Del Sol

Desde cualquiera de estos puntos, el estadio queda a pocos minutos caminando. Eso sí, los horarios pueden variar según el día y el evento, por lo que siempre es buena idea confirmar la información actualizada en la web o la app oficial de VTA (vta.org).

CALTRAIN: CONEXIÓN CLAVE DESDE SAN FRANCISCO Y LA PENÍNSULA

Para quienes se desplazan desde San Francisco, San Mateo, Palo Alto o ciudades de la península, Caltrain es una excelente puerta de entrada.

El proceso es bastante claro:

Toma un tren Caltrain en dirección sur. Baja en Mountain View Station. Dentro de la estación, sigue los letreros hacia VTA Light Rail. Sube a la Orange Line rumbo a Great America Station.

Caltrain indica expresamente que, para eventos en el Levi’s Stadium, el transbordo oficial es en Mountain View, así que no hay que improvisar demasiado. Desde Great America Station, el acceso al estadio es el mismo que ya mencionamos.

Este trayecto es muy usado por trabajadores tech y fanáticos que viven en San Francisco: cómodo, rápido y sin necesidad de manejar por la 101.

CAPITOL CORRIDOR (AMTRAK): IDEAL SI VIENES DESDE OTRAS CIUDADES

El tren Capitol Corridor, operado por Amtrak, conecta ciudades como Sacramento, Davis, Emeryville, Oakland, Fremont y San José. Para muchos asistentes, es una opción muy cómoda.

Los pasos son simples:

Aborda el Capitol Corridor desde tu ciudad de origen. Baja en Santa Clara – Great America Station. Camina entre 5 y 10 minutos siguiendo la señalización hacia el Levi’s Stadium.

Esta estación está pensada precisamente para eventos en la zona, así que el trayecto a pie es corto y bien señalizado. Puedes comprar los boletos en amtrak.com.

BART + VTA: COMBINACIÓN FRECUENTE DESDE EAST BAY

Si tu punto de partida está en East Bay o zonas más al norte, lo más habitual es usar BART y luego combinar con VTA.

Las estaciones de conexión más comunes son:

Milpitas Station (conexión directa a VTA Orange Line)

Warm Springs / South Fremont, según la ruta

Desde Milpitas, solo hay que seguir los letreros hacia VTA Light Rail, tomar la Orange Line hacia Great America Station y caminar hasta el estadio.

Para eventos especiales como el Super Bowl LX, tanto BART como VTA suelen publicar guías específicas con horarios extendidos y recomendaciones para los asistentes.

ACE: OPCIÓN DESDE EL VALLE CENTRAL

El Altamont Corridor Express (ACE) conecta zonas como Tracy, Stockton y otras ciudades del Valle Central de California con el área de Santa Clara.

El esquema general es:

Toma un tren ACE hacia Santa Clara o San José. Baja en una estación con conexión a VTA, como Santa Clara ACE Station. Desde allí, conecta con VTA Light Rail o buses locales (por ejemplo, VTA Route 60) hasta Great America Station.

ACE suele publicar instrucciones específicas cuando hay eventos importantes en el Levi’s Stadium, por lo que conviene revisarlas con anticipación en acerail.com.

¿QUÉ CONVIENE HACER EN LA PRÁCTICA?

Para evitar contratiempos, lo más recomendable es:

Definir con anticipación qué sistema usarás: VTA, Caltrain, BART, Capitol Corridor o ACE.

Buscar la ruta en Google Maps o en la app oficial del sistema, usando como destino: “Great America Station (VTA)”, o “Tasman & Great America Pkwy” / “Tasman & Calle Del Sol”.

Verificar horarios especiales, sobre todo en 2026 y durante el Super Bowl.

Llevar tus boletos digitales cargados en el móvil y revisar las alertas de tráfico o seguridad locales.

Con un poco de planificación, llegar al Levi’s Stadium en transporte público no solo es posible, sino también una de las formas más prácticas y seguras de disfrutar el Super Bowl. Además, podrás compartir la emoción del evento con miles de fanáticos hispanos que, año tras año, llenan las tribunas con energía, música y sabor latino.

Estás son algunas de las formas para llegar al estadio del Super Bowl 2026 (Foto: VTA)

DATOS DEL SUPER BOWL LX (2026)

Dato Información Edición Super Bowl LX (60) Fecha Domingo 8 de febrero de 2026 Temporada que define Temporada NFL 2025 Estadio Levi’s Stadium, Santa Clara, California Ciudad / Área Santa Clara, en el Área de la Bahía de San Francisco Equipos New England Patriots vs. Seattle Seahawks Conferencias AFC (Patriots) vs. NFC (Seahawks) Hora de inicio (local) 3:30 p. m. hora del Pacífico (California) Hora de inicio ET 6:30 p. m. hora del Este Transmisión TV en EE. UU. NBC (con disponibilidad en streaming, por ejemplo Peacock y NFL+) Medio tiempo Show del Apple Music Halftime Show (Bad Bunny) Experiencia oficial Super Bowl Experience en el Moscone Center, San Francisco Otra sede reciente en la zona Super Bowl 50 (2016) también en Levi’s Stadium

