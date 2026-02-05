La semana del Super Bowl 2026 en el Área de la Bahía va mucho más allá de lo que sucede dentro del estadio. Mientras Levi’s Stadium se prepara para recibir el partido más esperado del año, San Francisco, San José y sus alrededores se transforman en un enorme escenario de conciertos, festivales, experiencias interactivas y celebraciones para todos los gustos. Desde eventos gratuitos y familiares hasta fiestas nocturnas con grandes artistas internacionales, cada día previo al domingo trae una agenda cargada que combina fútbol, música, cultura y gastronomía. Para los fanáticos del deporte, es la oportunidad de vivir de cerca el ambiente de la NFL; para quienes buscan planes distintos, es una excusa perfecta para disfrutar de la ciudad como nunca. Aquí te cuento, día por día, qué eventos marcan el pulso del Super Bowl Week en el Área de la Bahía.

📅 Jueves 5 de febrero

🏆 NFL Honors Award Show – Palace of Fine Arts. Gala de premiación de la NFL con invitados especiales (solo por invitación).

– Palace of Fine Arts. Gala de premiación de la NFL con invitados especiales (solo por invitación). 🎵 BAHC Live! Concert Series: Benson Boone & Shaboozey – Bill Graham Civic Auditorium.

– Bill Graham Civic Auditorium. 🎧 Illenium – Odyssey Album Release Show – Pier 80. Evento nocturno 21+ con ambiente de festival.

– Pier 80. Evento nocturno 21+ con ambiente de festival. 🥃 Art of Whiskey – The Foreign Lens Independent Cinema. Experiencia premium de degustación con figuras del deporte y el entretenimiento.

📅 Viernes 6 de febrero

🎮 Madden Bowl – Chase Center. Concierto con Luke Combs, Teddy Swims y más artistas. | Crédito: ea.com

📅 Sábado 7 de febrero

🏈 Super Bowl Experience – Moscone Center, con horario extendido durante todo el día. | Crédito: SF Bay Area

📅 Domingo 8 de febrero

🏟️ Super Bowl LX – Levi’s Stadium. Kickoff a las 3:30 p.m. entre los campeones de la AFC y la NFC.

– Levi’s Stadium. a las 3:30 p.m. entre los campeones de la AFC y la NFC. 📺 BAHC Live! Oakland Fan Zone & Watch Party – Henry J. Kaiser Center for the Arts. Evento gratuito con transmisión en vivo del partido, música y actividades familiares.

– Henry J. Kaiser Center for the Arts. Evento gratuito con transmisión en vivo del partido, música y actividades familiares. 🍔 Guy’s Flavortown Tailgate – Cow Palace. Tailgate masivo con experiencias gastronómicas antes del juego.

– Cow Palace. Tailgate masivo con experiencias gastronómicas antes del juego. 🎧 Big Game Viewing – Chase Center. Transmisión del partido en pantalla gigante con DJ en vivo.

Durante el fin de semana, el Área de la Bahía vibra con el espíritu del Super Bowl 2026. Ya sea que vayas por el fútbol, la música o el ambiente festivo, la experiencia empieza mucho antes de que ruede el balón.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!