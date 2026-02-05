El Área de la Bahía se llena de conciertos, fiestas y eventos imperdibles en la antesala del Super Bowl 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
El Área de la Bahía se llena de conciertos, fiestas y eventos imperdibles en la antesala del Super Bowl 2026. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini
Oscar Guerrero Tello
Oscar Guerrero Tello

La semana del Super Bowl 2026 en el Área de la Bahía va mucho más allá de lo que sucede dentro del estadio. Mientras Levi’s Stadium se prepara para recibir el partido más esperado del año, San Francisco, San José y sus alrededores se transforman en un enorme escenario de conciertos, festivales, experiencias interactivas y celebraciones para todos los gustos. Desde eventos gratuitos y familiares hasta fiestas nocturnas con grandes artistas internacionales, cada día previo al domingo trae una agenda cargada que combina fútbol, música, cultura y gastronomía. Para los fanáticos del deporte, es la oportunidad de vivir de cerca el ambiente de la NFL; para quienes buscan planes distintos, es una excusa perfecta para disfrutar de la ciudad como nunca. Aquí te cuento, día por día, qué eventos marcan el pulso del Super Bowl Week en el Área de la Bahía.

MIRA TAMBIÉN:

📅 Jueves 5 de febrero

  • 🏆 NFL Honors Award Show – Palace of Fine Arts. Gala de premiación de la NFL con invitados especiales (solo por invitación).
  • 🎵 BAHC Live! Concert Series: Benson Boone & Shaboozey – Bill Graham Civic Auditorium.
  • 🎧 Illenium – Odyssey Album Release Show – Pier 80. Evento nocturno 21+ con ambiente de festival.
  • 🥃 Art of Whiskey – The Foreign Lens Independent Cinema. Experiencia premium de degustación con figuras del deporte y el entretenimiento.
MIRA TAMBIÉN:

📅 Viernes 6 de febrero

  • 🎮 – Chase Center. Concierto con Luke Combs, Teddy Swims y más artistas.
  • 🎤 – Fort Mason Center for Arts. Evento 21+ con entradas gratuitas mediante dinámica en redes sociales.
  • 🎪 – Cow Palace. Fiesta nocturna con música, DJs y entretenimiento a gran escala.
  • – Downtown San José. Espectáculo gratuito de drones iluminando el cielo.
  • 🌮 – San José. Fiesta urbana gratuita con comida, música y actividades familiares durante todo el fin de semana.
🎮 Madden Bowl – Chase Center. Concierto con Luke Combs, Teddy Swims y más artistas. | Crédito: ea.com
🎮 Madden Bowl – Chase Center. Concierto con Luke Combs, Teddy Swims y más artistas. | Crédito: ea.com

📅 Sábado 7 de febrero

🏈 Super Bowl Experience – Moscone Center, con horario extendido durante todo el día. | Crédito: SF Bay Area
🏈 Super Bowl Experience – Moscone Center, con horario extendido durante todo el día. | Crédito: SF Bay Area

📅 Domingo 8 de febrero

  • 🏟️ Super Bowl LX – Levi’s Stadium. Kickoff a las 3:30 p.m. entre los campeones de la AFC y la NFC.
  • 📺 & Watch Party – Henry J. Kaiser Center for the Arts. Evento gratuito con transmisión en vivo del partido, música y actividades familiares.
  • 🍔 – Cow Palace. Tailgate masivo con experiencias gastronómicas antes del juego.
  • 🎧 – Chase Center. Transmisión del partido en pantalla gigante con DJ en vivo.

Durante el fin de semana, el Área de la Bahía vibra con el espíritu del Super Bowl 2026. Ya sea que vayas por el fútbol, la música o el ambiente festivo, la experiencia empieza mucho antes de que ruede el balón.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 ¡Te esperamos!

SOBRE EL AUTOR

Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC