El clima en Estados Unidos suele cambiar de una región a otra con bastante rapidez, pero este año los expertos miran con especial atención lo que podría pasar en el Pacífico porque, si se confirma un evento de El Niño fuerte o incluso “súper”, sus efectos podrían sentirse desde California hasta Florida, con consecuencias en lluvias, temperaturas, sequías y hasta en la temporada de huracanes. Para millones de hispanos que viven en ciudades como Miami, Houston, Los Ángeles o Nueva York, este tipo de advertencias no suenan lejanas: pueden traducirse en facturas de electricidad más altas por el calor, más riesgo de incendios en el oeste, cambios bruscos en el invierno y una temporada ciclónica con mucha atención puesta en el Atlántico. En medio de ese panorama, científicos de instituciones como la NOAA y el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio advierten que la posible llegada de dicho fenómeno podría cambiar las reglas del juego.

No se trata de una alerta menor. Este evento, que nace en el océano Pacífico, pero tiene efectos globales, puede modificar el comportamiento de las lluvias, alterar temperaturas e influir incluso en la intensidad de los huracanes en Estados Unidos. El climatólogo Daniel Swain escribió en la red social X, antes Twitter: “Uf. Todo apunta cada vez más a un fenómeno de El Niño significativo, incluso fuerte o muy fuerte”. La frase refleja el nivel de preocupación que hoy existe entre quienes siguen de cerca la evolución del clima.

El fenómeno de El Niño en Estados Unidos podría causar lluvias e inundaciones en algunas regiones del país (Foto: AFP)

¿QUÉ ES REALMENTE EL NIÑO?

Para entender lo que está en juego, conviene aterrizar el concepto. El Niño es una alteración del sistema climático que ocurre cada dos a siete años en el océano Pacífico. En términos simples, las aguas superficiales se calientan más de lo normal en la zona oriental, lo que cambia los patrones del viento y, en consecuencia, el clima en distintas partes del mundo.

Si lo vemos de forma sencilla:

Se origina en el Pacífico ecuatorial.

Eleva la temperatura del agua superficial.

Debilita los vientos alisios.

Modifica lluvias, sequías y tormentas en todo el planeta.

Cuando esta alteración alcanza niveles extremos, hablamos de un “súper El Niño”, un evento que, según análisis difundidos por el diario The Washington Post, ocurre aproximadamente cada 10 a 15 años.

PROBABILIDADES Y ADVERTENCIAS CIENTÍFICAS

Aquí es donde el panorama se vuelve más serio. El meteorólogo Ben Noll advirtió en ese mismo medio que existe hasta un 80% de probabilidad de que se forme un evento fuerte y alrededor de un 22% de que alcance la categoría de “súper” El Niño, basándose en modelos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio.

En sus palabras, publicadas en The Washington Post: “Es probable que se produzcan cambios en la ubicación, la intensidad y la frecuencia de sequías, inundaciones, olas de calor y huracanes”. Aunque los modelos todavía tienen incertidumbre, sobre todo en primavera, la tendencia que muestran los especialistas va en una dirección bastante clara.

¿CÓMO IMPACTARÍA A ESTADOS UNIDOS?

La pregunta clave es qué significa esto en la práctica para Estados Unidos. Y la respuesta depende mucho de la región, porque los efectos no son iguales en todo el país.

Posibles impactos en EE. UU.:

Oeste, como California y Oregón: veranos más calurosos y mayor riesgo de incendios.

Sur: temperaturas algo más frescas en verano.

Invierno en el sur y oeste: más lluvias y nevadas.

Medio Oeste: condiciones más secas.

Noroeste del Pacífico: episodios de calor inusual.

El meteorólogo Chat Merrill explicó en declaraciones recogidas por AccuWeather: “Los patrones de El Niño podrían traer más lluvias de lo habitual a la cuenca del río Colorado”. Además, añadió que el fenómeno puede aumentar la humedad desde las llanuras del sur hasta la costa este.

Para quienes viven en comunidades hispanas muy expuestas a cambios de clima —como familias en el Valle de San Fernando, el área de Houston, el sur de Florida o el corredor urbano de Nueva Jersey y Nueva York—, este tipo de escenarios suele traducirse en preparación extra: revisar seguros, pendientes de alertas locales y ajustar planes familiares ante lluvias intensas o calor extremo.

El fenómeno de El Niño aumentará la frecuencia e intensidad de los ciclones. (Foto: NASA)

EL NIÑO Y LA TEMPORADA DE HURACANES

Este punto genera mucha atención, especialmente en estados como Florida, Texas, Louisiana y las Carolinas. En teoría, El Niño tiende a reducir la formación de huracanes en el Atlántico debido a cambios en los vientos en altura. Pero eso no significa que desaparezca el riesgo.

Efectos en ciclones:

Atlántico: menor número de huracanes, pero no necesariamente menos intensos.

Pacífico: más tormentas y ciclones.

Mayor incertidumbre en trayectorias.

La investigadora Delián Colón-Burgos señaló en una entrevista con Telemundo 47: “El Niño es un fenómeno que ocurre en el Pacífico… Con certeza tendremos un Niño muy fuerte justo para el pico de la temporada de huracanes. Habrá menos huracanes en el Atlántico y más en el Pacífico”. Esa coincidencia es lo que mantiene en alerta a los especialistas.

UN FENÓMENO QUE AMPLIFICA EL CALENTAMIENTO GLOBAL

Hay otro factor que no se puede ignorar. El Niño no ocurre en un planeta “neutral”, sino en uno que ya se está calentando. Y eso cambia por completo el impacto.

El meteorólogo Eric Webb explicó en declaraciones a The Washington Post: “El sistema climático no puede disipar eficazmente el calor liberado durante un episodio importante de El Niño”. En otras palabras, el calor se acumula y eleva el punto de partida de las temperaturas globales.

En la misma línea, el climatólogo Zeke Hausfather advirtió en análisis difundidos por medios estadounidenses que un evento “súper” podría empujar aún más los récords de temperatura global en los próximos años.

MÁS EXTREMOS, MENOS PREVISIBILIDAD

Si hay una idea que resume este escenario, es la volatilidad. El Niño no solo puede traer más calor o más lluvia: también aumenta la probabilidad de eventos extremos, como incendios, sequías prolongadas, lluvias intensas e incluso inviernos fuera de lo común.

Y eso se traduce en algo muy concreto para la vida diaria: menos previsibilidad. Regiones que suelen ser húmedas pueden volverse secas, y zonas áridas pueden enfrentar lluvias torrenciales en cuestión de semanas. Para una comunidad acostumbrada a seguir el pronóstico antes de salir al trabajo, llevar a los niños a la escuela o planear el fin de semana, esa inestabilidad climática puede sentirse especialmente cercana.

Al final, lo que estamos viendo es cómo un fenómeno natural, conocido desde hace siglos por pescadores en Sudamérica, se vuelve más complejo y potencialmente más peligroso en un contexto de cambio climático. Y aunque todavía hay incertidumbre en los modelos, el mensaje de los expertos es claro: conviene estar atentos, porque este posible “súper” El Niño podría sentirse mucho más cerca de lo que parece.

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