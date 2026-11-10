El invierno podría traer condiciones favorables para algunos de los principales centros de esquí de Estados Unidos debido al desarrollo de un Super El Niño. El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) señaló en su pronóstico de octubre que existe más de un 83% de probabilidad de que el fenómeno se mantenga fuerte o muy fuerte entre enero y marzo de 2027. Este escenario podría beneficiar a destinos ubicados en las Montañas Rocosas, especialmente en sectores del centro y sur del país.

De acuerdo con el FOX Weather, durante un Super El Niño la corriente en chorro del Pacífico se vuelve más extensa y activa, lo que favorece el desplazamiento de tormentas hacia el sur de Estados Unidos. Si las temperaturas son suficientemente bajas en las zonas de mayor altitud, algunos centros de esquí podrían recibir nevadas importantes.

Entre los destinos que conviene seguir de cerca están Wolf Creek, Taos Ski Valley, Telluride, Vail y Mammoth Mountain; no obstante, el fenómeno no garantiza nieve abundante en todos ellos, ya que algunas localidades podrían registrar temperaturas más cálidas o precipitaciones inferiores a las esperadas.

Cinco centros de esquí en Colorado, Nuevo México y California aparecen entre los destinos que podrían recibir condiciones favorables para las nevadas. (Foto referencial: Magnific)

Wolf Creek y Taos Ski Valley: dos destinos del sur de las Montañas Rocosas

Wolf Creek Ski Area, ubicado en las montañas de San Juan, al suroeste de Colorado, es conocido por sus frecuentes nevadas y sus pistas de gran altitud. Su ubicación podría favorecerlo durante un invierno con mayor actividad de tormentas en el sur de las Montañas Rocosas.

Otro destino para considerar es Taos Ski Valley, en Nuevo México, ubicado en las montañas Sangre de Cristo. Este complejo combina paisajes montañosos con pistas exigentes y sectores de gran elevación, por lo que resulta especialmente atractivo para esquiadores experimentados. Además, fue incluido entre los mejores centros de esquí de Norteamérica en los premios Readers’ Choice Awards 2025 de Condé Nast Traveler.

Telluride y Vail: alternativas para disfrutar del invierno en Colorado

En Colorado también destacan Telluride Ski Resort y Vail Mountain. El primero se encuentra en las montañas de San Juan y cuenta con más de 2.000 acres de terreno habilitado para esquiar, además de pistas para quienes buscan desafíos y actividades de montaña. Por su parte, Vail dispone de más de 5.300 acres de terreno esquiable, con recorridos para principiantes, esquiadores intermedios y expertos. Ambos destinos podrían beneficiarse de una temporada con tormentas más activas en la región, aunque las condiciones reales dependerán de las temperaturas y las precipitaciones que se registren durante los próximos meses.

La empresa Vail Resorts también anunció que está tomando medidas para garantizar una buena temporada, independientemente de la cantidad de nieve natural que llegue a las montañas. Bill Rock, presidente de la división de montaña de la compañía, explicó que están reforzando sus sistemas para producir nieve artificial.

Las temperaturas y la trayectoria de las tormentas determinarán cuánta nieve llegará realmente a cada zona. (Foto referencial: Freepik)

“Aunque nadie puede predecir exactamente lo que la Madre Naturaleza nos ofrecerá, la posibilidad de nevadas extraordinarias nos hace sentir optimistas respecto al próximo invierno. Y aunque nos encantaría que el Super El Niño estuviera a la altura de las expectativas, también estamos adoptando un enfoque agresivo en la producción de nieve artificial para garantizar que esta temporada de esquí sea inolvidable”, declaró en un comunicado.

Mammoth Mountain, California: otro destino que conviene seguir

Aunque las mayores expectativas relacionadas con El Niño se concentran en las Montañas Rocosas del centro y sur del país, Mammoth Mountain, ubicado en la Sierra Nevada de California, también aparece entre los destinos que podrían tener una temporada favorable. Este complejo cuenta con más de 3.500 acres de terreno para esquiar y es conocido por su altitud y por ofrecer una temporada de invierno prolongada.

Según informó el propio centro a FOX Weather, este año abrió antes de lo habitual después de que varias tormentas recientes dejaran cerca de dos pies de nieve en la zona. Estas precipitaciones representan un impulso inicial para el complejo de cara a las vacaciones, aunque el comportamiento de las nevadas en California puede variar considerablemente durante los inviernos influenciados por El Niño.