El espíritu festivo del ‘Cinco de Mayo’ ya se está sintiendo con fuerza en el sur de California . Para este 2026, las comunidades locales han preparado una agenda con el propósito de ofrecer música, sabor y alegría a decenas de familias sin la necesidad de que realicen gastos. Si resides en dicha área y quieres experimentar la vibra de esta festividad, te invito a conocer en esta nota dónde se llevarán a cabo los mejores festivales, las fechas y en qué horarios se realizarán.

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Si bien el ‘Cinco de Mayo’ se trata de una tradición que nació en México, ha sido capaz de llegar a territorio estadounidense. En ciertos puntos del país, estos inmigrantes no dudan en organizar eventos para conmemorar la gran victoria del ejército mexicano en 1862.

California es uno de los estados donde mayormente celebran esta festividad, ya que cuenta con gran presencia de inmigrantes mexicanos. Ciudades como Los Ángeles y San Francisco son puntos ideales para visualizar distintos números artísticos y deleitarse con comidas tradicionales, según el portal Time and Date .

Los eventos que se realizarán en el sur de California son completamente gratuitos; es decir, podrás acercarte y no es necesario pagar por una entrada, según lo señalado por Telemundo Los Angeles . Presta atención.

Esta festividad permite conocer distintas tradiciones de la cultura mexicana. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Eventos gratuitos del ‘Cinco de Mayo’ en el sur de California

Evento Ubicación Fecha Horario Plaza México 3100 E. Imperial Hwy., Lynwood Domingo 3 de mayo De 2 a 10 p.m. Plaza Olvera 25 Paseo de la Plaza, Los Ángeles Domingo 3 de mayo Desde las 10 a.m. Mariachi Plaza 1831 1st St, Los Ángeles Martes 5 de mayo De 5 a 9 p.m. Cinco de Mayo Long Beach 2nd& PCH, detrás del Trader Joe’s Martes 5 de mayo De 10 a.m. a 12 p.m. Monterey Park Cinco de Mayo Barnes Park, 350 S. McPerrin Ave. Jueves 7 de mayo De 5 a 10 p.m. Cito de Mayo Street Festival 4th& Birch Sábado 9 de mayo De 2 a 10 p.m.

Mayormente, esta festividad es celebrada por los inmigrantes mexicanos que radican en EE. UU. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Por qué se celebra el Cinco de Mayo en EE. UU.

De acuerdo con una información de CNN , esta festividad celebra la victoria de las fuerzas de México sobre el ejército de Francia en la Batalla de Puebla de 1862, aunque es importante mencionarte que este evento no corresponde a la independencia del país.

Hacia finales de 1861, España, el Reino Unido y Francia ocuparon territorio mexicano, aunque las primeras dos potencias se retiraron después de seis meses; esta salida fue aprovecha por las tropas francesas, que vieron un escenario ideal para emprender una invasión total del país.

Entonces, el ejército francés avanzó hacia la ciudad de Puebla, situada a 137 kilómetros de la ciudad de México, donde sufrieron una derrota ante un escuadrón minoritario comandado por Ignacio Zaragoza.

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